Robbie Williams vuelve a los escenarios y se confiesa: «Me perdí, me asusté y durante mucho tiempo creí que no volvería a ser yo mismo»

Robbie Williams ha vuelto a Argentina después de 20 años y lo ha hecho por todo lo alto. El cantante británico convirtió su regreso al Movistar Arena de Buenos Aires en una noche marcada por la nostalgia, los grandes éxitos y una conexión especialmente cercana con sus seguidores. En plena gira Britpop, el artista repasó algunas de las canciones que han definido su carrera en solitario y volvió a demostrar por qué continúa siendo una de las grandes figuras del pop británico. El espectáculo combinó una potente puesta en escena con momentos de humor y otros mucho más íntimos.

Precisamente, uno de los instantes más destacados llegó cuando Williams decidió detener durante unos minutos el ritmo del concierto para hablar directamente con el público sobre una etapa complicada de su vida. «Quiero pediros perdón», arrancó el británico, «Sé que han pasado 20 años desde la última vez que vine a veros. Perdón por tardar tanto tiempo en volver, pero la verdad es que he estado un poco ocupado peleando con mis demonios».

El cantante se refirió entonces abiertamente a sus problemas con las adicciones y a cómo estos afectaron tanto a su vida personal como a su trayectoria profesional: «Las adicciones me han robado gran parte de mi vida y de mi carrera. Ha habido años en los que apenas podía levantarme del sofá y mucho menos subirme a un avión para cruzar el mundo. Me perdí, me asusté y durante mucho tiempo creí que no volvería a ser yo mismo».

Sus palabras provocaron una enorme ovación en el recinto. Williams, visiblemente emocionado, quiso terminar su confesión con un mensaje positivo: «Pero hoy estoy aquí, estoy limpio, estoy feliz y os prometo que no volverán a pasar 20 años».

Una noche de grandes éxitos

Después de ese momento de intimidad, el concierto recuperó toda su energía. Robbie Williams hizo un recorrido por algunos de los temas más conocidos de su carrera, entre ellos Rock DJ, Let Me Entertain You, Feel y Angels. Esta última canción volvió a convertirse en uno de los grandes momentos colectivos de la noche. Miles de teléfonos móviles iluminaron el Movistar Arena mientras el público argentino acompañaba al cantante en uno de los temas más emblemáticos de su repertorio.

El artista también tuvo tiempo para demostrar su habitual sentido del humor. Durante el espectáculo interactuó con una fan situada en las primeras filas que le pedía que le firmara el pecho. Williams decidió optar por una alternativa mucho más convencional y terminó firmando un antiguo CD de Escapology que la mujer llevaba consigo.

La anécdota provocó las risas del público y volvió a poner de manifiesto una de las características que han acompañado al cantante durante toda su carrera: su capacidad para convertir un concierto en un espectáculo imprevisible.

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¿Va a actuar Robbie Williams en Madrid?

A pesar de la expectación que existe entre sus seguidores españoles, por el momento no hay una nueva fecha anunciada para Madrid dentro de la actual gira Britpop. Williams ya pasó por España durante este año con actuaciones en Sevilla y Bilbao, pero actualmente no figura una nueva parada en Madrid en su calendario de conciertos anunciado.

Su recorrido internacional continúa después de su paso por Argentina con nuevas actuaciones en Latinoamérica, antes de continuar posteriormente por otros mercados. Por ahora, los seguidores madrileños tendrán que esperar para saber si el cantante incorpora una nueva fecha en España a su calendario.