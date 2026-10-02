Bustinduy enloquece en TVE e insulta con la complicidad de Intxaurrondo a los empresarios, la Casa de Alba, Junts y la Iglesia: «Malnacidos»

Mientras el panorama político español atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión legislativa en la legislatura, Pablo Bustinduy ha protagonizado una incendiaria intervención en La Hora de La 1 (TVE), con la complicidad de Silvia Intxaurrondo. La decisión de Junts per Catalunya de desmarcarse del bloque de investidura y votar en contra de los decretos sobre vivienda impulsados por el Gobierno, a la desesperada, ha dinamitado la estabilidad parlamentaria, y el ministro de Derechos Sociales ha señalado enemigos clichés de la izquierda: empresarios, aristocracia e Iglesia. A ellos también ha sumado a Junts.

El rechazo de Junts a los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez deja al descubierto la extrema fragilidad del Ejecutivo. En este contexto de asfixia legislativa, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha intervenido en La Hora de La 1, entrevistado por Silvia Intxaurrondo, que no ha ejercido ningún tipo de labor fiscalizadora. Lejos de ofrecer un análisis autocrítico o buscar puentes de diálogo institucional, la intervención de Bustinduy se ha convertido en un desplegable de retórica populista, diseñado para activar a sus bases e incendiar el debate público a las puertas de un nuevo ciclo electoral.

Durante la entrevista, Bustinduy, más exaltado que nunca con su tono, ha recurrido a una narrativa polarizadora para esquivar la responsabilidad del Ejecutivo tras ocho años de gestión en los que la vivienda se ha consolidado como un problema estructural severo con un Gobierno sin ninguna medida. El ministro ha pretendido marcar distancias y trazar otra línea divisoria al afirmar que debe verse «de lado de quién está cada quien»: «Basta ya de mirar a otro lado, de echar la culpa al de enfrente». Resulta paradójico que, acto seguido, haya aplicado precisamente esa misma táctica de señalamiento al sostener de forma tajante que «la culpa es de los fondos buitre».

Con un tono marcadamente intimidatorio hacia los grupos parlamentarios de la oposición y sus propios socios de investidura, el titular de Derechos Sociales ha lanzado un órdago directo a la Cámara: «Quien diga no estará firmando debajo de cada desahucio que se produzca. Que den la cara y que firmen con nombres y apellidos». Así, ha trasladado la responsabilidad de la crisis de vivienda a quienes rechazan su decreto exprés, y ha vendido una solución improvisada como una fórmula milagrosa de última hora.

Al abordar la postura de Junts per Catalunya, el ministro ha recurrido a la condescendencia: «La negativa de Junts es como la fábula del escorpión y la rana, y en Junts se ha impuesto la defensa de los rentistas sobre la racionalidad política».

El discurso de Bustinduy ha dejado al descubierto una evidente instrumentalización de la acampada en la Puerta del Sol y de cualquier afectado por el problema de la vivienda. Tras años en el Consejo de Ministros sin haber alcanzado soluciones efectivas a la escalada de precios o a la falta de oferta, el ministro busca erigirse ahora en el único salvador del derecho residencial, y ha prometido una contienda sin concesiones: «Nosotros no le vamos a defender el negocio a nadie. Vamos a hacer lo que sea necesario hasta que el derecho a la vivienda se abra paso».

Bajo la consigna de «que se oiga la voz del pueblo», el ministro ha recurrido a los clásicos adversarios ideológicos de la izquierda para calentar la calle. Así, ha mencionado casos concretos de mujeres mayores que, según él, se han visto perjudicadas por propietarios como «un empresario malnacido»; «vecinas de la Casa de Alba» a las que dice que quieren echar y otras «del Arzobispado de la Iglesia» también perjudicadas. Chivos expiatorios tradicionales para canalizar el malestar social y ocultar el fracaso del Gobierno.

La intervención de Pablo Bustinduy en la televisión pública ha confirmado que la crisis de la vivienda está siendo utilizada como el gran ariete electoral. Sin disimulo, el ministro ha dejado claro que el Gobierno sitúa ya el foco en las urnas, y ha planteado los próximos comicios en términos de confrontación abierta: «Las siguientes elecciones van a ser un referéndum sobre el derecho a la vivienda, sobre propietarios».