Bruce Willis reaparece tras la boda de su hija Tallulah: la emotiva imagen que ha conmovido a sus seguidores

La última fotografía que trascendió de Bruce Willis fue tomada durante la boda de su hija Tallulah con el músico Justin Acee, celebrada el pasado 8 de agosto. Hasta que llegó el día, existían dudas sobre si el actor podría asistir a la ceremonia debido a la demencia frontotemporal (DFT) que padece, pero finalmente, pudo estar presente y compartir con su familia una jornada especialmente significativa. Desde aquel día, apenas se habían conocido novedades sobre su evolución, así como tampoco habían salido a la luz nuevas imágenes que permitieran verlo en su entorno familiar. Pero ahora, casi dos meses después, y para sorpresa de sus seguidores, ha sido su propia hija quien ha compartido una tierna fotografía junto a su padre, ofreciendo así una nueva imagen del actor que ha generado numerosas muestras de cariño.

«So, cute (Qué tierno)», escribía la joven junto a una fotografía en la que aparecía besando cariñosamente la cabeza de su padre. En la imagen, Bruce Willis luce una camisa con pequeños estampados azules y se muestra relajado junto a Tallulah, protagonizando así una de sus imágenes más recientes. La instantánea vuelve a reflejar el estrecho vínculo que mantienen padre e hija y, sobre todo, el cariño con el que Tallulah acompaña al actor en esta delicada etapa de su vida. Un gesto sencillo pero especialmente significativo, teniendo en cuenta que las apariciones públicas del intérprete son cada vez menos frecuentes desde que se conoció su diagnóstico.

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Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de mensajes de cariño por parte de numerosos fans del actor y su familia. «Legendario», «Qué bonito», «Siempre será uno de mis actores favoritos», «Lo amo absolutamente», «No es justo lo que le está pasando, pero también es increíble la abundancia de amor que recibe», «Preciosa foto», «Se le ve muy bien», escribían algunos de los internautas.

Las palabras de Emma Heming sobre la enfermedad de su marido

Al mismo tiempo que Tallulah ha publicado en sus redes sociales la tierna imagen citada en líneas más arriba, Emma Heming, la actual esposa del protagonista de La jungla de cristal, también ha compartido una emotiva reflexión sobre cómo su enfermedad cambió su vida y la de su familia. Lo ha hecho también desde el universo 2.0, donde ha querido sincerarse con motivo de la Semana Mundial de la Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal.

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«No puedo pasar por la Semana Mundial de Concienciación FTD sin hablar de Bruce. Él es la fuerza motriz detrás de mi defensa. Me ha abierto tantas puertas en este trabajo, y seguiré caminando a través de ellas. No dejaré que su diagnóstico sea en vano. Sé lo orgulloso que estaría de saber que está ayudando a las familias que viven con FTD. […] En este próximo capítulo de su vida, Bruce continúa construyendo su legado. Él es, y siempre será, una puta leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa», escribía.