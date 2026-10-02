‘Linternas’ está siendo un éxito de audiencia en HBO Max: ¿tendrá la serie una segunda temporada?

A pesar de la saturación, el cine de superhéroes sigue generando beneficios lucrativos para los grandes estudios. No hay más que ver la expectación generada por la futura Vengadores: Doomsday o cómo, con 2.453 millones de dólares recaudados, Spider-Man: Brand New Day se ha convertido en la tercera película más taquillera de la historia. Sin embargo, la pasión de los espectadores no es garante de nada cuando el género da el salto a los formatos televisivos. El serial de Spider-Noir fue cancelado tras una aplaudida primera temporada y El Pingüino no tuvo un merecido seguimiento, aun teniendo unos niveles de audiencia inmejorables. Por eso, aunque los números crecientes de Linternas representan un aliciente para HBO Max, el futuro de la continuación del thriller detectivesco protagonizado por John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler) todavía es una incógnita total.

Estrenada a mediados de agosto, la ficción creada por Tom King, Chris Mundy y Damon Lindelof ha ido conquistando a los suscriptores poco a poco, con un séptimo episodio que ha alcanzado los 7 millones de espectadores en Estados Unidos en sus tres primeros días de emisión. Unos datos proporcionados por las mediciones de Nielsen, la cual también especifica que Linternas promedia 12 millones de espectadores por episodio en el territorio estadounidense y que esta cifra asciende a los 19 millones si se incluyen las visualizaciones internacionales.

Se espera que los números sigan aumentando, sobre todo teniendo en cuenta que en la madrugada del próximo domingo 4 de octubre, la serie lanzará su octavo y último episodio. En comparación con otros productos originales de la Home Box Office, Linternas superó a estrenos como It: Bienvenidos a Derry y la tercera temporada de Euphoria e incluso, ha promediado una audiencia mayor que la segunda temporada de The Pitt. No obstante, esto no garantiza ni mucho menos el seguimiento de una futura nueva ronda de capítulos. Por el momento, HBO Max no ha confirmado la continuación.

‘Linternas’: la ‘True Detective’ de superhéroes que tarda en arrancar

La serie sobre la creación de DC Comics nos pone en la piel del legendario Linterna Verde, Hal Jordan, y su nuevo recluta, el exmarine John Stewart. Dos policías intergalácticos que se ven envueltos en un oscuro misterio, mientras intentan resolver un crimen en el corazón rural de los Estados Unidos.

Linternas tarda en arrancar y, a falta de ver su desenlace, lo visto hasta el capítulo siete demuestra cómo la ficción emerge todas sus virtudes cuanto más se acerca a su lado ciencia ficción y deja de lado ese punto de thriller oscuro, enrevesado y con evidentes problemas de ritmo. Todo se acelera cuando necesitamos, como espectadores, cierta pausa y, algunas secuencias adquieren un perfil desidioso cuando la historia pide a gritos avanzar.

Sea como fuere, la serie eleva su nivel en su temática dedicada a la ciencia ficción y se pierde otro tanto cuando se centra demasiado en su enclave de thriller. Cualidad que no quita el agradecimiento por la valentía de ir más allá de la clásica fórmula superheroica.

Chris Mundy, solo ante una hipotética segunda temporada

Sin confirmación oficial por parte de HBO, Damon Lindelof y Tom King han decidido no renovar su contrato. Por lo que Mundy se queda solo de momento, en el papel de único desarrollador.

Continúe o no la historia en el streaming, Linternas pertenece al universo compartido de Superman (2025) y Supergirl (2026), por lo que es probable que en un futuro, John Stewart tenga un papel relevante en el futuro del DCU. A no ser, que la reciente compra de Warner por parte de Paramount termine anulando la energía verdosa de los linternas y el resto de superhéroes que supervisan sus productores ejecutivos, James Gunn y Peter Safran.