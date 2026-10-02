Aldo Comas explota tras recibir amenazas de muerte por su polémica con Paca Blanco: «Hablan de mi hijo con 11 años»

Aldo Comas ha denunciado haber recibido amenazas de muerte e insultos contra él y su familia después de la polémica que protagonizó el pasado martes en El Tiempo Justo con Paca Blanco, una mujer de 77 años que acudió al programa para contar su situación ante el inminente desahucio de su vivienda. El artista y marido de Macarena Gómez ha reaparecido este jueves en el espacio de Telecinco para explicar su versión de lo ocurrido y, sobre todo, para denunciar la campaña de insultos que, según ha relatado, se ha desatado contra él en los últimos días. Durante su conversación con Joaquín Prat, el colaborador ha asegurado que algunos de los mensajes que ha recibido son de extrema gravedad y que la situación ha llegado incluso a salpicar a su hijo, de 11 años.

El programa mostró durante la emisión algunos de los mensajes que Aldo Comas ha recibido después de su encontronazo con Paca Blanco. Entre ellos había publicaciones con amenazas e insultos de extrema gravedad, algunas en las que se hacía referencia a la posibilidad de dispararle o se le instaba a suicidarse. También se mostró un mensaje en el que se hacía referencia al fallecimiento de su madre: «¿Sabes a quién no van a desahuciar? A esa que se fue cuando tenías 24 años. Por esa parte, puedes seguir tranquilo, que seguirá bajo tierra. A ver si tardas poco en acompañarla». Una situación que, según explicó el propio colaborador, ha ido aumentando a medida que se ha intensificado la repercusión de sus palabras en redes sociales.

«Cuanto más me expongo, más amenazas de muerte recibo», manifestó Comas durante su conversación con Joaquín Prat, asegurando además que algunos usuarios habían llegado a mencionar directamente a su hijo. «Es alucinante… hablando de mi hijo y con amenazas hacia él con solo 11 años», lamentó el artista, que también criticó la dinámica que, a su juicio, se genera en las redes sociales cuando una persona se convierte en objeto de una polémica. Comas habló de «cazas de brujas» y, en uno de los momentos más llamativos de su intervención, llegó a definir esta situación como «la nueva ETA, la ETA woke».

El origen de la polémica con Paca Blanco

La situación que ha terminado provocando esta oleada de críticas y amenazas se remonta al pasado martes, 29 de septiembre, cuando Paca Blanco conectó en directo con El Tiempo Justo desde la acampada en la Puerta del Sol para explicar que está a punto de ser desahuciada. Durante la conversación, la mujer relató las diferentes alternativas habitacionales que le habían planteado y explicó que entre ellas se encontraba la posibilidad de trasladarse a una residencia gestionada por religiosas. Blanco manifestó su rechazo a esta opción y recordó, según la información recogida por el programa, sus experiencias en el Patronato de Protección a la Mujer, institución vinculada al régimen franquista y a la Iglesia.

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Fue entonces cuando Aldo Comas intervino desde la mesa de colaboradores con un comentario que terminó desencadenando la polémica. «Me gusta que ahora las monjas la vayan a salvar», afirmó el artista, antes de añadir «váyase un tiempo con ellas». Paca Blanco reaccionó visiblemente molesta y decidió abandonar la conexión en directo. «Si voy a servir de chascarrillo, os dan por culo y una gorra a cuadros», espetó antes de quitarse el micrófono. Una vez que la entrevistada ya había abandonado la conexión, Comas volvió a referirse a la situación y pronunció otra frase que rápidamente se hizo viral: «Se va a ir con las monjas. Es justicia divina».

El momento generó una importante repercusión en redes sociales y llevó al propio Joaquín Prat a pronunciarse al día siguiente. El presentador pidió disculpas públicamente a Paca Blanco por la parte que le correspondía como conductor del espacio. «Le mando a Paca mis sinceras disculpas por la parte que me toca como conductor de este programa», afirmó durante la emisión del miércoles, después de que la intervención de Comas hubiera provocado numerosas críticas y reclamaciones para que el colaborador abandonase el programa.

Aldo Comas explica sus palabras

Dos días después del incidente, Aldo Comas volvió al programa para dar su versión de lo ocurrido. La conexión arrancó con una frase de Joaquín Prat que resumía el revuelo generado: «Se ha liado una buena». El colaborador reconoció que había circunstancias de la historia de Paca que desconocía y que, de haberlas sabido en aquel momento, sus palabras habrían sido diferentes. En concreto, explicó que acababa de conocer que la mujer había perdido a una hija y reconoció que este dato habría cambiado su intervención: «Nada de lo que yo dijera debería haberlo dicho sabiendo este dato», aseguró. Comas insistió en que su intención no había sido mofarse de una mujer que atraviesa una situación complicada y defendió que desconocía además la relación que Paca había explicado entre las religiosas y su experiencia en el Patronato.

«¿Cómo me iba a querer burlar de una pobre señora que lo está pasando mal?», respondió cuando Prat le preguntó directamente si pretendía reírse de Paca Blanco. El artista explicó que había hablado «a nivel conceptual» y que recurrió al humor porque es su manera habitual de expresarse, aunque reconoció que determinadas circunstancias de la historia personal de la entrevistada le hicieron replantearse sus palabras. Como gesto hacia ella, llegó incluso a plantear públicamente una alternativa ante su situación: «Que venga a mi casa si la desahucian».

La polémica también puso sobre la mesa la continuidad de Aldo Comas en el programa. Parte del público había reclamado su salida después del episodio protagonizado con Paca Blanco, por lo que Joaquín Prat quiso saber si él mismo había pensado en no regresar este jueves al espacio. Comas reconoció que sí había contemplado esa posibilidad, aunque finalmente dejó claro que no tiene intención de marcharse por iniciativa propia. «Absolutamente, pero yo me levanto cada mañana, me enamoro y me desenamoro, quiero abandonar y vuelvo… Esto quedará en un resquicio tonto», respondió. De hecho, fue el propio artista quien terminó preguntando directamente al presentador si seguía contando con él en la mesa de colaboradores. «Pero yo, si no me echas, no me voy», afirmó. La respuesta de Joaquín Prat fue clara: «No, no te echo, el martes te veo». Comas cerró entonces la conexión con un contundente «¡Volveré!», confirmando así que continuará formando parte de la mesa de El Tiempo Justo pese a la polémica de los últimos días y a la campaña de insultos y amenazas que, según ha denunciado, ha recibido desde entonces.