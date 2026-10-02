Qué buscan los millonarios en una casa de 6,5 millones según un experto: «La posibilidad de preservar la intimidad»

Una finca en Las Encinas, cerca de Madrid, se vende por 6,5 millones de euros. Rodeada de pinos y encinas centenarios, cuenta con más de 11.000 metros cuadrados de parcela y se encuentra en un entorno privado con seguridad permanente. Su gran atractivo es poder disfrutar de casa, y también del exterior, a resguardo de las miradas ajenas.

«La posibilidad de preservar la intimidad» es una de las prioridades que identifica John Taylor entre los compradores de viviendas de lujo. La inmobiliaria, con Iván Barrondo al frente de España y Andorra, observa un interés creciente por propiedades que faciliten la privacidad y la desconexión sin alejarse de la ciudad.

En esta finca, el terreno y el bosque que la rodea dan forma a ese deseo. La extensión de la parcela crea distancia y los árboles proporcionan un resguardo natural. Poder pasar tiempo al aire libre con tranquilidad forma parte de lo que hace especial a la propiedad.

Una casa de 6,5 millones para bajar la guardia

Para quien busca preservar su vida privada, importa tanto la vivienda como lo que sucede a su alrededor. Un jardín resguardado permite disfrutar del exterior con mayor libertad, mientras que la seguridad permanente del entorno añade tranquilidad al día a día.

La cercanía a Madrid completa el atractivo de la finca. Permite mantener los compromisos y los planes en la ciudad y encontrar, al regresar, un espacio rodeado de naturaleza donde reducir el ritmo.

Los 6.500.000 euros de su precio anunciado ponen cifra a esa combinación de intimidad, naturaleza y conexión con Madrid. Los metros cuadrados tienen aquí un valor muy concreto: proporcionan espacio para disfrutar de la casa con la vida privada a salvo de miradas.