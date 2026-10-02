Ya en cines: Tom Cruise e Iñárritu presentan ‘Digger’, una ambiciosa sátira ecológica que reclama su lugar en los próximos Oscar

Tras el fenómeno de La bola negra en nuestro país, el calendario de estrenos sigue teniendo un marcado rumbo fijo hacia la temporada final de premios. Hoy, las novedades de la cartelera pasan por la ambiciosa y caótica Digger, una sátira ecológica del cineasta Alejandro González Iñárritu que, capitaneada por Tom Cruise, parece mantener un claro objetivo en la alfombra roja de los Oscar. Sin embargo, el conjunto de reseñas que ha recibido el filme no podía estar más polarizado a falta de ver cómo responde el reclamo del público en este intento de la estrella de Misión Imposible por acercarse de nuevo al cine autoral. Estas son las principales novedades que están disponibles desde hoy mismo en los cines:

Estrenos de la cartelera

‘Digger’

La trama se centra en Digger Rockwell, un excéntrico magnate del petróleo que se embarca en una misión contrarreloj: debe demostrar al mundo que él es el auténtico salvador de la humanidad ante un desastre natural que podría destruirlo todo. ¿El problema? En realidad, es el principal causante de dicha hecatombe.

Acompañando a Cruise, el elenco de Digger se completa con todo un casting repleto de estrellas. Desde los nominados al premio de la Academia, Riz Ahmed y Sandra Hüller, hasta la presencia de Michael Stuhlbarg y John Goodman.

‘Verity. La sombra de un engaño’

¿Cuántas películas ha estrenado Anne Hathaway este año? La intérprete norteamericana ha firmado un 2026 cargado de novedades fílmicas. A El diablo viste de Prada 2, La odisea, El final de Oak Street y Mother Mary debemos sumar ahora la adaptación de la novela superventas de Colleen Hoover.

La historia nos pone en la piel de Lowen Ashleigh (Dakota Johnson), una escritora fantasma que es contratada para crear las nuevas novelas de la escritora de éxito Verity (Hathaway), impedida tras un fatídico accidente.

‘Lucky Strike’

Scott Eastwood da vida a un soldado estadounidense que lucha por sobrevivir tras las líneas enemigas de Bélgica en la II Guerra Mundial. Bajo unas condiciones extremas y completamente aislado, su entrenamiento militar será la única opción de evitar a las tropas enemigas que lo buscan.

‘Sunny Dancer’

Protagonizada por la estrella de The Last of Us, Bella Ramsey, Sunny Dancer es una comedia dramática sobre la adolescencia en el que Ivy, una joven de 17 años con cáncer es arrastrada a un campamento para jóvenes pacientes. A pesar de su reticencia inicial, pronto se hace amiga de un peculiar grupo.

‘Nuda propiedad’

La crisis de la vivienda tiene también su espacio temático en el cine español. Alberto Utrera (Uno equis Dos) nos presenta una comedia negra –coescrita junto a Carlos Soria– en la que una pareja debe hacer frente a la impaciencia de haber comprado un piso de nuda propiedad. Su incredulidad se pone de manifiesto cuando el anciano que ocupa el lugar desaparece y vuelve reconvertido en alguien al que no le quedan, precisamente, pocos años de vida.

‘Sombra nómada’

Debut cinematográfico de Eimi Imanishi en un drama social que nos presenta a una joven inconformista que es deportada a su país, el Sáhara Occidental, después de haber vivido una década en España. Incapaz de adaptarse a las estrictas normas de su familia, busca una escapatoria uniéndose a una red de traficantes de hachís.