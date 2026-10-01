Parece un champión silvestre pero no lo es: esta seta produce graves daños en el hígado y los riñones que pueden ser mortales

Arranca el mes de octubre y sabemos que este es uno de los meses fuertes para salir a buscar setas. Con las primeras lluvias y con temperaturas más suaves aparecen especies muy apreciadas en montes y bosques españoles, pero también otras que es mejor no llevarse a casa. El problema es que no todas las setas peligrosas tienen un aspecto extraño o fácilmente reconocible. Algunas se parecen bastante a especies que sí terminan habitualmente en la cesta de modo que tenemos que ir con mucho cuidado.

Es lo que ocurre con la Amanita phalloides, una de las setas más peligrosas que podemos encontrar en España. Se la conoce como oronja verde, cicuta verde e incluso oronja mortal, un nombre que ya da una pista de lo que puede ocurrir si se consume. Sus ejemplares más claros pueden confundirse con champiñones silvestres cuando quien los recoge no tiene suficiente experiencia. Pero cometer el error de comerlas es algo serio ya que las toxinas de esta seta atacan principalmente al hígado y una intoxicación grave puede terminar afectando también a los riñones.

La seta que puede confundirse con un champiñón

La Amanita phalloides suele aparecer en otoño y crece asociada a distintos árboles, especialmente en bosques de frondosas. La imagen más conocida es la de una seta con el sombrero de tonos verdes u oliváceos, aunque quedarse únicamente con ese detalle puede llevar a engaño. El color cambia de unos ejemplares a otros y algunos son bastante pálidos, incluso prácticamente blancos.

Es entonces cuando un recolector poco experimentado puede confundirla con determinados champiñones silvestres aunque hay diferencias. Una de las más evidentes está en las láminas: las de la Amanita phalloides son blancas, mientras que en los champiñones del género Agaricus pasan por tonos rosados y terminan adquiriendo un color marrón oscuro. La amanita también tiene una volva en la base del pie, una especie de envoltura que no aparece en los champiñones. El problema es que esa volva puede quedar escondida bajo tierra. Si la seta se arranca sin observar bien la base, se pierde precisamente una de las características que ayudan a identificarla. Por eso mirar únicamente el sombrero, el tamaño o el color no basta para decidir si un ejemplar es comestible.

Los primeros síntomas pueden tardar horas

Comer Amanita phalloides no significa necesariamente encontrarse mal nada más terminar la comida. Y ese retraso es una de las particularidades de la intoxicación por amatoxinas. Los primeros síntomas suelen aparecer varias horas después y normalmente comienzan con fuertes molestias gastrointestinales, vómitos y diarrea.

Después llega una fase especialmente engañosa. Los problemas digestivos pueden disminuir y la persona puede pensar que lo peor ya ha pasado. Sin embargo, las toxinas continúan actuando y el daño hepático puede hacerse evidente más tarde. En las intoxicaciones graves se puede producir un fallo hepático agudo y llegar a ser necesario un trasplante de hígado. Los riñones también pueden verse afectados. Las amatoxinas interfieren en procesos fundamentales de las células y el hígado es uno de los órganos que recibe el mayor daño. De ahí que una intoxicación por esta seta sea una urgencia médica aunque, después de las primeras horas de malestar, parezca que los síntomas están remitiendo.

Cocinarla no hace que deje de ser peligrosa

Alrededor de las setas todavía circulan trucos que supuestamente permiten descubrir si una especie es venenosa. Ni que tenga buen olor, ni su aspecto, ni que aparezca mordida por algún animal sirven para saber si nosotros podemos comerla. Tampoco es suficiente cocinarla. En el caso de la Amanita phalloides, las amatoxinas soportan las temperaturas habituales de cocción. Freírla, hervirla o prepararla durante más tiempo no convierte una seta tóxica en una seta apta para el consumo.

La identificación tampoco debería hacerse a partir de una fotografía encontrada en internet. Dos especies pueden parecer casi idénticas en una imagen y diferenciarse por detalles que no aparecen en ella. Cuando se empieza en la recolección de setas, salir acompañado de alguien con experiencia o recurrir a asociaciones y expertos micológicos evita asumir riesgos innecesarios.

No es la única seta tóxica que crece en España

La lista de especies con las que hay que tener cuidado es bastante más larga. El portal Cuenqueando recoge entre las más tóxicas presentes en España al Cortinarius orellanus, cuyas toxinas pueden provocar graves daños renales, o la conocida Amanita muscaria, la seta roja cubierta de puntos blancos que aparece continuamente en cuentos, ilustraciones y dibujos animados. También figura la Gyromitra esculenta, conocida como falsa colmenilla por su parecido con las apreciadas colmenillas, aunque su sombrero irregular recuerda más bien a un pequeño cerebro. Y otra de las especies mencionadas es Entoloma sinuatum, responsable de intoxicaciones gastrointestinales importantes.

No todas provocan el mismo tipo de intoxicación ni presentan el mismo nivel de riesgo. En el caso de la Amanita phalloides, sin embargo, las consecuencias pueden ser mortales. Y ahí está el verdadero peligro para quien sale al campo pensando que reconocer una seta consiste únicamente en comparar colores y formas. Un champiñón y una amanita pueden parecerse a primera vista, pero equivocarse entre uno y otro cambia por completo el final de la comida.