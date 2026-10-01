Benito Pérez Galdós, candidato al premio Nobel de Literatura, sobre la riqueza: «El dinero lo ganan aquellos que con paciencia y observación van detrás de los que lo pierden»

En El Quijote Cervantes reflexionó sobre el dinero, y no fue el único escritor español que lo hizo. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós también habló de economía en sus novelas, como sucedió en El abuelo.

En concreto, puso la siguiente frase en boca del conde de Albrit: «El dinero lo ganan, Senén, todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden: fíjate en esto».

La escena que describió el candidato al Nobel de Literatura está llena de matices, pero nos da una oportunidad para pensar cómo decidimos nuestros gastos. Eso sí, distinguiendo esa lectura actual de lo que sucede en la novela.

Qué significa la frase de Benito Pérez Galdós sobre el dinero en ‘El abuelo’

La frase «El dinero lo ganan, Senén, todos aquellos que con paciencia y fina observación van detrás de los que lo pierden: fíjate en esto» es una parte del libro de Benito Pérez Galdós El abuelo.

El conde dirige estas palabras a Senén, un antiguo criado que ha conseguido un puesto en Hacienda gracias a la protección de la condesa. La conversación deja entrever su deseo de ascender y la importancia de tener buenos contactos.

Realmente, lo que hace el protagonista de la cita es reflexionar con sarcasmo sobre esa capacidad para aprovechar las circunstancias. De hecho, enseguida señala que Senén sabe a qué puertas llamar.

Hay un contraste significativo, ya que quien pronuncia la frase es un aristócrata empobrecido. Su experiencia tiñe el comentario de amargura y desconfianza. Por eso, es fundamental que no la leamos como un consejo sin antes saber el contexto.

Cómo aplicar la cita de Benito Pérez Galdós sobre el dinero en nuestra vida diaria

Aunque el contexto sea relevante, la frase de Galdós sí que la podemos transformar en un consejo vital. Y es que detenerse antes de gastar y aprender de las experiencias puede ser económicamente beneficioso.

Basta pensar en aquella camisa que nos compramos y que acabó olvidada en un armario. Revisar por qué se hizo, cuánto costó y qué uso recibió ayuda a reconocer hábitos. Quizás influyó una oferta, la insistencia del vendedor o las ganas de tener lo mismo que otros.

Aplicar esa pausa a la siguiente compra significa comparar condiciones y valorar la utilidad del producto. Observar a quienes se equivocaron también puede aportar información, pero exige conocer sus circunstancias. Aunque pueda parecerlo, perder dinero no demuestra, por sí solo, falta de prudencia.

Quién fue Benito Pérez Galdós, el escritor canario que optó al Nobel de Literatura

Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas de Gran Canaria el 10 de mayo de 1843. En 1862 se trasladó a Madrid para estudiar Derecho y frecuentó el Ateneo y las tertulias de los cafés.

Su trayectoria combinó literatura, periodismo y política. Está considerado uno de los grandes presentantes del realismo español, y comenzó los Episodios nacionales en 1873 con Trafalgar. También ejerció como diputado y mantuvo una estrecha relación con Santander.

Fue académico de la Real Academia Española desde 1897 y candidato al Premio Nobel de Literatura en 1912, aunque no obtuvo el galardón. Murió en Madrid el 4 de enero de 1920.

Si nunca lo has leído, merece la pena porque sus novelas conservan retratos de una sociedad atravesada por las diferencias de clase, las aspiraciones personales y la necesidad de aparentar.