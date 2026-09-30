El PP llevará a los tribunales al alcalde de Villanueva del Pardillo por vetar una moción de apoyo a Ceuta

El Partido Popular de Villanueva del Pardillo ha formalizado un recurso contencioso-administrativo contra el alcalde de la localidad por inadmitir una moción de apoyo a Ceuta que el grupo había registrado para el Pleno. Los populares acusan al regidor de haber vetado la iniciativa para impedir el debate y evitar exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez, y sostienen que se ha vulnerado su derecho fundamental a la representación política.

El Grupo Popular registró el pasado 7 de septiembre, «en tiempo y forma», una iniciativa de apoyo a los vecinos de Ceuta y de reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los servicios de emergencia y a los empleados públicos. El equipo de gobierno la ha inadmitido, por lo que no ha llegado al Pleno, una decisión que los populares califican de «arbitraria».

Según el PP, el Ejecutivo local convocó después a la oposición para intentar imponer un texto consensuado con el PSOE. El 28 de septiembre anunció su propia moción sobre el mismo asunto para la sesión plenaria, y los concejales del PP se han negado a votarla en señal de protesta.

El recurso se ha interpuesto por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales. El PP pide que se reclame el expediente administrativo, según el artículo 116 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y solicita la intervención del Ministerio Fiscal. Sostiene que la actuación del alcalde vulnera el artículo 23 de la Constitución, que ampara el derecho a la representación política.

Según su versión, la finalidad era eliminar del texto original cualquier apartado que instara o exigiera responsabilidades al Gobierno central, y utilizar el Ayuntamiento para «salvar la cara» a los socios socialistas del regidor.

Para el Grupo Popular, el conflicto trasciende el contenido de la moción. «¿El problema era hablar de Ceuta o que la propuesta viniera del Partido Popular? Buscar acuerdos es legítimo, pero lo que no es legítimo es utilizar el consenso como excusa para silenciar a la oposición», han señalado.

Los populares recuerdan que no es la primera vez. Aseguran que el Ayuntamiento acumula ya dos sentencias en contra, ganadas por el grupo, por vulnerar en el pasado los derechos.

«No exigimos que aprueben nuestras mociones, exigimos poder defenderlas y debatirlas en el Pleno. Porque cuando el alcalde impide hablar a los representantes legítimos de los vecinos, a quien verdaderamente se está privando de voz es a los vecinos de Villanueva del Pardillo», concluyen desde el Grupo Popular.

El partido reafirma que acudirá a las instancias judiciales necesarias para frenar lo que denuncia como una deriva autoritaria del equipo de gobierno.