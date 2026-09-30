Elon Musk aconseja a niños y jóvenes: «Obtén una educación lo más amplia posible: artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general»

El avance de la inteligencia artificial y la robótica está cambiando la relación entre educación y trabajo, y Elon Musk tiene una recomendación concreta para las nuevas generaciones. El empresario defiende que niños y jóvenes no deberían limitar su formación demasiado pronto a una única disciplina, sino construir una base amplia que incluya artes, ciencias, ingeniería y conocimientos generales. Su argumento parte de una idea sencilla, ya que cuanto más se conoce, más posibilidades existen de formular las preguntas adecuadas.

Una educación sin límites

Elon Musk realizó esta recomendación en una entrevista en septiembre de 2026. Al hablar sobre cómo deberían prepararse los jóvenes para un futuro marcado por la automatización, sostuvo que su recomendación educativa consiste en adquirir una formación «lo más amplia posible», incluyendo artes, ciencias, ingeniería y un amplio conocimiento general.

El empresario Elon Musk relacionó esa amplitud con la manera en la que las personas se comunicarán con las máquinas. En su opinión, si los robots son capaces de ejecutar cada vez más tareas, será necesario que los humanos sepan definir con precisión qué quieren conseguir. Para formular buenas instrucciones hace falta contexto y conocimiento, no únicamente dominar una herramienta tecnológica concreta.

El papel de la inteligencia artificial

Elon Musk llevó su razonamiento un paso más allá al relacionar esta formación transversal con el denominado prompt engineering. Su planteamiento es que conocer distintas disciplinas puede ayudar a formular mejores preguntas a sistemas de inteligencia artificial y, en un futuro, a robots capaces de realizar tareas físicas.

Esta visión también conecta con declaraciones anteriores del empresario. En una conversación sobre inteligencia artificial y educación, Elon Musk defendió que los sistemas educativos deberían fomentar la creatividad y la capacidad de construir, en lugar de centrarse únicamente en memorizar información. En aquella intervención llegó a señalar las artes como una parte importante del aprendizaje humano.

Pensar más allá de una especialidad

La trayectoria académica del propio Elon Musk refleja una formación que combina campos diferentes. Estudió Física y Economía en la Universidad de Pensilvania, dos disciplinas con enfoques distintos, y posteriormente inició estudios de doctorado en Física Aplicada y Ciencia de Materiales en Stanford, aunque abandonó el programa poco después. Diferentes estudios también han recogido su explicación sobre cómo la física influyó en su forma de abordar los problemas desde sus principios fundamentales.

Su defensa de una educación amplia no significa, por tanto, que considere innecesaria la especialización. Su propuesta apunta más bien a construir primero una base suficientemente amplia para conectar conocimientos de diferentes campos y después utilizarla para resolver problemas concretos.