Cristiano Ronaldo, Elon Musk o Marta Ortega: ¿quién tiene el jet privado más espectacular del mundo?

Están quienes dicen que un viaje comienza en el momento en el que te subes al avión a la espera de que nuevos destinos y aventuras te sorprendan. Cuando hablamos de fortunas millonarias, esta afirmación cobra todo el sentido de la frase, puesto que sus viajes a las islas y a los destinos paradisíacos comienzan en algunos de los jets privados más lujosos del mercado. Forman parte de su cartera de propiedades y, por tanto, disponen de ellas siempre y cuando quieran. Pero ocurre una cosa y es que involuntariamente se genera entre todas estas personalidades cierto ranking por ver quién de todos dispone del mejor jet privado con el que dirigirse a sus vacaciones.

Está claro que todos los nombres que conforman el top 3 de propietarios de los mejores jets privados del mercado tienen en común las grandes fortunas que atesoran. Y ya a la mente viajan varios nombres de personalidades que no escatiman en lujo ni comodidad. Futbolistas, cantantes, empresarios… aparecen entonces estilos de vida marcados por el lujo y la extravagancia.

Cristiano Ronaldo: Bombardier Global Express

Como la pareja formada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, donde ambos comparten el gusto por los lujos. El simple hecho de asomarse a sus redes sociales es prueba de ello, donde en varias ocasiones hemos podido ver fotografías de ambos viajando dentro de su jet privado. Se trata de un modelo Bombardier Global Express, conocido por su diseño vanguardista y, este en concreto, por la personalización extrema tanto del interior como del exterior, serigrafiado con las iniciales y el número del futbolista.

Para adquirirla fue necesario un desembolso de 50 millones de euros, con los que consiguieron hacerse con una de las aeronaves más punteras del momento. Este jet privado puede hacer largos vuelos, gracias a su autonomía de 9.000 km, y puede llegar a alcanzar los 900 km por hora. Su interior dispone de capacidad para 17 personas y cuenta con tres espacios diferenciados que se distribuyen en una cocina completa, una habitación con baño completo y otra de ellas en suite en la que se encuentra todo lo necesario para viajes de largo radio.

Su nombre podía ser uno de esos que destacan por tener las mejores aeronaves. Si bien es cierto que la suya es una de las más vanguardistas en cuanto a diseño, hay otras donde la unión de tecnología y eficiencia lidera el mercado. Y aquí hemos elaborado un rastreo por el mercado para seleccionar las tres personas que tienen los mejores jets privados que se pueden adquirir a día de hoy.

Elon Musk: Gulfstream G700

Justo cuando la prensa internacional anunciaba el nombre de Elon Musk como el hombre más rico del mundo, salía otra noticia que averiguaba los detalles de su última adquisición: el jet privado Gulfstream G700. Esta es, sin duda, la aeronave que se lleva la palma de todas las que hemos mencionado anteriormente.

El precio ya es un indicativo que nos adelanta el conjunto de lujo y exclusividad de esta aeronave, que actualmente está valorada en 78 millones de dólares, en torno a 68 millones de euros. Los récords de los que dispone así avalan el coste que alcanza, y es que este modelo destaca en el mercado por tener el récord de vuelo en la historia de la aviación de este tipo.

Por dentro goza de tener una de las cabinas más grandes de la historia para este tipo de aeronaves, además de disponer de un interior vanguardista con capacidad para 19 personas. De su diseño destaca especialmente el detalle de sus ventanas, las más grandes de la industria, que permiten gozar de unas espectaculares vistas desde el interior durante el vuelo. Por supuesto, también cuenta con una sala de estar, una de reuniones, una cama de matrimonio con baño privado y acceso a tomas de corriente desde todos los asientos.

Marta Ortega: Gulfstream G650ER

Si hablamos de rapidez, el primer puesto al jet privado más veloz de las grandes fortunas corresponde a Marta Ortega. En 2024 la empresaria adquirió el modelo Gulfstream G650ER, el mismo que también tienen Elon Musk, Bill Gates o Jeff Bezos. A la hora de hablar de la espectacularidad de este modelo, lo primero que toca mencionar es lo exclusivo que es, ya que sólo se pueden encontrar 560 modelos en todo el mundo y para poder adquirir uno de ellos hace falta desembolsar 65 millones de euros. Aunque para quienes no quieran hacerse cargo de este gasto, también pueden alquilarlo por 7.500 euros la hora.

Claro que muchos no han dudado en pagar esta cantidad al tener en cuenta que se trata del jet privado que durante años ha sido considerado como el más rápido del mundo. Lo es gracias a los dos motores Rolls-Royce BR725 que incorpora y a la suma de tecnología que hacen que ofrezca un vuelo cómodo y seguro para sus 19 pasajeros que puede alcanzar.

Abdul Samad Rabiu: Bombardier Global 8000

Su nombre no es tan conocido como el de los anteriores, pero Abdul Samad Rabiu es un hombre de negocios que posee una de las fortunas más importantes de África, como fundador de BUA Group. No hace mucho se convirtió en el propietario de un espectacular Bombardier Global 8000, consolidándose como el afortunado en tener el mejor jet privado del mercado.

Recientemente desbancó al modelo de Marta Ortega como el más rápido del mercado al alcanzar una velocidad récord de mach 0,95, lo que significa rozar la barrera del sonido sin cruzarla. Pocos hay que superen sus características: incorporaciones como la tecnología Pur Air con filtración HEPA y renovación constante del aire y la iluminación circadiana Soleil para reducir el jet lag ayudan a mejorar la experiencia de quienes viajan en su interior.

Si bien es cierto que una de las ventajas más destacables es que el Bombardier Global 8000 puede operar en hasta un 30% más de aeropuertos que algunos competidores gracias a su rendimiento en despegue y aterrizaje. Ahora bien, quien quiera hacerse con uno de estos tendría que tener en la cuenta algo así como 78 millones de dólares, algo similar al precio de la aeronave de Musk.