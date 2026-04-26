Isabel Pantoja pone sus reglas: el avión privado de 10 millones que ha pedido para viajar a Perú

Isabel Pantoja se encuentra en Lima, Perú, con motivo de su gran gira por Latinoamérica. En España, la tonadillera es conocida por su voz, pero también por sus problemas con la justicia y la escabrosa relación, llena de altibajos, con sus hijos, Kiko Rivera y Chavelita. El día de ayer llegaba al aeropuerto de Gran Canaria y, aunque algunos medios han afirmado que volaba en avión comercial, no ha sucedido de esta manera. Ha sido en un exclusivo jet privado y, desde COOL, hemos descubierto todos los detalles de este imponente diseño.

Mientras su viaje se sumía en especulaciones, se ha conocido que Isabel Pantoja viajaba ligera de personal y lo hacía junto a Agustín, hermano y mano derecha, además del diseñador de los vestidos, creativo de la marca canaria Diazar Atelier, y pocas personas más. En cuanto a pelo y maquillaje, hace varias semanas se sabía que, por agenda, Alberto Dugarte, uno de sus escuderos beauty, no iba a dar servicio en esta gira. Para suplirlo, se ha desvelado que la tonadillera ha abierto un casting en Perú, al que se presentaron cinco expertos, pero aún no se ha contactado a ninguno.

Hemos estado siguiendo el avión de la artista en vivo y este medio ha descubierto el modelo exacto en el que viaja. Como bien hemos mencionado previamente, la salida ha sido desde el aeropuerto de Gran Canaria y lo ha hecho en un exclusivo Gulfstream G550, uno de los modelos más lujosos del mundo. Esta aeronave es una de las preferidas de la cantante y, además, de otras caras conocidas. Otro de los artistas nacionales que le ha dado uso es Julio Iglesias o incluso el rapero estadounidense Jay-Z.

El Gulfstream G550 es un jet privado de gran alcance. Tiene una valoración que varía según su año de fabricación y estado. En este caso, hemos podido saber que el de Isabel Pantoja tiene 18 años de vida y fue fabricado en 2008, por lo que se calcula que su valor puede rondar los 10 millones de euros, además de ser de diseño norteamericano. Para volar a la madre de Kiko Rivera e Isa Pantoja, nos han confesado que el avión ha sido trasladado desde República Dominicana hasta Gran Canaria, para hacer un vuelo de largo recorrido con aterrizaje final en Lima, Perú. Al parecer, este fue uno de los requisitos de la cantante para poder viajar y ha sido financiado por el promotor.

El vuelo se estima que puede costar alrededor de 200.000 euros y, por lo que se ha sabido en el día de ayer, el aforo de su concierto estaba al 85%, por lo que parece que le saldrá medianamente rentable. Generalmente, es un modelo que no está muy presente en España, a no ser que sea de propietario privado y, según nos confirma una fuente, la residencia del avión privado suele situarse en California y el operador que ha realizado el viaje es Prime Jet, especializado en aeronaves del modelo Gulfstream.

Su interior no deja ningún detalle sin cuidar y es que se ha diseñado en clave de lujo. Según hemos podido saber, este modelo está habilitado para viajar de 14 a 18 pasajeros. La estética se aleja mucho de los diseños personalizados que tienen los aviones de Cristiano Ronaldo y Georgina o incluso el de las Kardashian, y es que este se basa en lo clásico. Los asientos son de cuero, con las paredes revestidas de madera y algún que otro lugar, que incluso se puede transformar en cama, para que Isabel Pantoja llegue descansada al destino y lista para subirse al escenario.

Según se sabe, Isabel Pantoja no ha viajado con tanto equipo como en otras ocasiones, por lo que podrá aprovechar el amplio espacio del Gulfstream G550.