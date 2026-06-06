Bradley Cooper cree que esta actriz actual es la mejor de su generación: «Es como Marlon Brando»

Por más que la longevidad de intérpretes como Robert De Niro o Al Pacino siga perpetrando la iconografía de unos ídolos inmortales, resulta innegable no ver que Hollywood ya tiene a todo un relevo generacional listo para hacer historia. Sin embargo, incluso entre la talentosa camada llamada a ocupar la meca de celuloide, ya hay favoritos predilectos. En el lado masculino tendríamos claramente a Timothée Chalamet. Pero, ¿y en el apartado femenino? Aunque todavía tendríamos que esperar varios años para comprobar la evolución de todas estas jóvenes estrellas, en una entrevista reciente Bradley Cooper ha revelado cuál es su favorita actual: el actor de Resacón en Las Vegas cree que Zendaya es algo así como «la nueva Marlon Brando».

En la industria audiovisual de nuestros días, el ejemplo más fehaciente de ese salto hacia los nuevos rostros que liderarán el cine recae en Emma Stone. Con sólo 37 años, la actriz estadounidense ya tiene dos premios de la Academia en su haber y en la pasada edición de los Oscar, estuvo nominada por Bugonia. Es decir, está a punto de alcanzar a otras dos leyendas como Meryl Streep y Frances McDormand, las cuales tienen tres estatuillas cada una en su vitrina. No obstante, no todo en el arte tiene que ver con los galardones y el protagonista de El callejón de las almas perdidas (2021) es un gran sabedor de esto último, ya que ha estado nominado en nueve ocasiones en diferentes categorías.

Seguramente por eso, en su última charla con Sam Levinson, creador de Euphoria, Bradley Cooper no ha tenido demasiado en cuenta que la alfombra roja todavía no haya correspondido a Zendaya como se merece. De hecho, el piropo comparativo que le ha propiciado el director comparativo de Maestro (2023) es casi mejor que cualquier estatuilla dorada.

Bradley Cooper alucina con Zendaya: «Es realmente mágico»

La conversación en la que Bradley Cooper ejercía como entrevistador tocó varios temas y, teniendo en cuenta el reciente final de la serie de HBO que protagoniza Zendaya, estaba claro que la dos veces ganadora del Emmy iba a estar de algún modo en el centro del diálogo de ambos autores y artistas.

«No creo haberme topado con un actor que me haya impresionado tanto. Quiero decir, es como juntar a Elizabeth Taylor con Marlon Brando», expresaba a Interview Magazine.

Después Cooper se refirió a Malcolm & Marie (2021) para apuntillar su argumento sobre la genialidad de la actriz y cantante: «En la película que hiciste durante la pandemia, ella está increíble. Hay una luz interior profunda que resulta agradable, lo cual es realmente mágico».

Por su parte y a pesar de los rumores de la mala relación que se dice que tuvieron en el rodaje de la tercera temporada, Levinson no pudo sino deshacerse en elogios hacia su actriz. «Es excepcional. Tiene una simpatía innata que te permite, como escritor, ir más allá de los límites de lo que está haciendo. Es una actriz de otra época y tiene una gran ética de trabajo».

El 2026, año Zendaya

No contenta con protagonizar el cierre de la tercera temporada de Euphoria y liderar El drama junto a Robert Pattinson, los seis meses que le quedan al 2026 son puro Zendaya.

La californiana estrenará este verano Spider-Man: Brand New Day y La Odisea. En Navidades le llegará el turno a Dune: Parte tres. Por si fuera poco, a su versatilidad interpretativa se le suma la capacidad de doblaje, poniendo voz a Shrek 5, concretamente a una de las hijas del ogro más famoso de la animación.