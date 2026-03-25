Zendaya rompe su silencio sobre el rodaje de la temporada 3 de ‘Euphoria’: «Fue como intentar…»

Ha sido una larga espera, demasiado larga si somos precisos. Pero, por fin, Euphoria está a punto de ver la luz. El último capítulo de la serie fue lanzado en el 2022. Desde entonces, los fans del formato han vivido en una nube de incertidumbre. Pues, reunir al elenco de actores para continuar grabando la trama parecía imposible. Pero, a pesar de los problemas y las huelgas de guionistas que paralizaron todo Hollywood, se consiguió. Los seguidores de Euphoria podrían llevarse el premio a los más pacientes, de eso no cabe duda. Pues, la serie, protagonizada por Zendaya, continúa su historia 4 años después.

Tal y como se ha confirmado, este próximo 12 de abril, la plataforma HBO Max lanzará el primer episodio de la temporada 3. Nuevos capítulos donde conoceremos a los nuevos personajes, las nuevas tramas y qué ha sido de los protagonistas durante todo este tiempo. Y es que, claramente, se avecinan muchos cambios. Actualmente, Zendaya se encuentra en plena promoción de su nueva película. The Drama es un audiovisual que protagoniza junto al mismísimo Robert Pattinson, pero estos compromisos profesionales los está compaginando también con la promoción de Euphoria. De hecho, según recoge Variety, la actriz ha confesado que el rodaje se le pasó muy rápido.

Zendaya se muestra emocionada por la nueva temporada de ‘Euphoria’

«Lo que normalmente me lleva ocho meses, lo hice en cuatro», confesó. Pues, como bien es sabido, el rodaje de este tipo de producciones siempre requiere de meses de grabaciones y trabajo. Pero, para su sorpresa, se finalizó rápido. «Como intentar grabar ocho episodios a la vez», agregó. Eso sí, de momento, son pocos los detalles que se conocen de esta nueva temporada.

Dado el tiempo que se ha tardado en continuar la ficción, muchos seguidores alegan que lo mejor sería que la serie concluyese con la tercera temporada. Pues, además, se trata de una producción adolescente. Todos los actores protagonistas ya han sumado 30 primaveras a sus vidas, algunos unas cuantas más. Por lo tanto, sería complicado hacerles aparentar ser adolescentes.

Sea como sea, lo que sí se sabe es que esta temporada contará con la presencia de sus icónicas estrellas. Zendaya, Sydney Sweeney o Jacob Elordi serán algunos de los rostros que darán forma a los capítulos. Y es que, aunque el trío cuenta con agendas muy ocupadas, han logrado cuadrar. Por su parte, la pareja de Tom Holland ha confesado que ha tenido la oportunidad de ver un pequeño adelanto de la temporada.

Siendo completamente sincera, Zendaya ha confesado que se siente muy «emocionada» y está deseando que quede «genial». Pues, la actriz y el resto del elenco son conocedores de lo mucho que han tenido que esperar los fans por los nuevos capítulos de la producción. Por ello, no serán pocas las sorpresas que se podrán ver. Pues, entre otras, la mismísima Rosalía realizará una aparición especial.