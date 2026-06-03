No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un gran punto de inflexión en la vida de muchas personas. El pasado martes 2 de junio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 847 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Ricardo hace saber a Santos que el médico no puede hacer nada por él, por lo que el lacayo rechaza la medicación al querer tener la cabeza despejada para despedirse de sus compañeros. Cristóbal y Teresa comunican a Alonso que Santos está desahuciado y, pese a que el marqués quiere buscar a otro médico, Cristóbal insiste en que el joven no tiene posibilidades de salvarse.

A lo largo del día, el lacayo se despide de Petra, Carlo y de las cocineras, y lo hace con la intención de saldar las deudas del pasado. En cuanto a Manuel, pasa las horas junto a la cama de Julieta, que permanece inconsciente. La situación le recuerda muchísimo a lo vivido con Jana, por lo que no puede evitar estar afectado. Carlo logra que María Fernández lo escuche y le cuenta toda la verdad sobre Estefanía. Por fortuna, la doncella le cree. Leocadia, por su parte, termina sucumbiendo al chantaje de Lorenzo: se pone en contacto con el duque de Carvajal y Cifuentes. Todo ello mientras el Capitán de la Mata pregunta a Cristóbal si es el padre de Ángela. Por si fuera poco, observamos cómo Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón mutuamente. De hecho, el joven expira con la mano de Ricardo entre las suyas.

¿Qué sucede en el capítulo 848 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 3 de junio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo, por lo que la señora Adarre le confiesa que la carta no era para Beni, sino para Curro. Así pues, Teresa accede a ayudarla, pero no la encuentran.

Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto. Como es de esperar, no puede evitar llorar de forma desconsolada en brazos de la señora Adarre. Con posterioridad, Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores, mientras que Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio. Cristóbal no tarda en revelarse ante la falta de humanidad de la señora de Figueroa.

María Fernández tiene un tenso enfrentamiento con Estefanía por el intento de chantaje a Carlo, mientras que, en la zona noble, de un momento a otro, Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. Tras haber vivido algo similar con Jana, el heredero del marquesado de Luján no puede evitar reaccionar con cierto horror. ¡Es más, se teme lo peor! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.