‘La Velada del Año 6’: lista completa de artistas que actúan

Ibai Llanos se ha convertido, indiscutiblemente, en uno de los streamers más consagrados de nuestro país. Pues, poco a poco, el vasco ha logrado conquistar a un buen sector del público con su contenido. Una popularidad que ha ido creciendo a pasos agigantados y que le ha llevado a crear uno de los eventos deportivos más conocidos en el mundo de las redes sociales. Y es que le ha ido tan bien al comunicador que este 2026 celebra el sexto aniversario de este proyecto. Un encuentro que ya ha bautizado bajo el título de La Velada del Año 6 y que, como no podía ser de otra manera, contará con la participación de populares streamers, youtubers y celebridades de Internet.

La Velada del Año 6 tendrá lugar este sábado, 25 de julio, en Sevilla. Al igual que el pasado año, el Estadio La Cartuja ha sido el elegido para acoger este encuentro. Y es que Ibai Llanos ha dejado claro que, a pesar de las agobiantes temperaturas que azotan la ciudad en estas fechas, es necesario realizar el evento ahí debido a que es uno de los estadios con mayor capacidad de asistentes. Eso sí, la popularidad que está adquiriendo el evento es tal que las entradas se agotaron a pocas horas de salir a la venta. Pues, hay que señalar que la lista de participantes tampoco deja indiferente a nadie.

Artistas que actúan en ‘La Velada del Año 6’

Como cada año, Ibai Llanos no solo ha anunciado la lista de fichajes oficiales que se disputarán su victoria en el cuadrilátero. El comunicador también ha elegido a los artistas que se encargarán de amenizar el encuentro con un espectáculo musical en directo.

De esta manera, los nombres oficiales son los siguientes: Anuel AA, Bad Gyal, Juanes, Yandel, Lucho RK y La Pantera. El orden de cada actuación se desconoce, pero prometen no dejar indiferente a nadie. Asimismo, lejos de quedar aquí, habrá cinco actuaciones musicales más. De momento, se desconoce el nombre de estos otros cinco artistas. Pues, Llanos ha dejado claro que es una sorpresa que se desvelará en directo.

Pero, aunque es imposible saber el nombre de los cantantes que se incorporarán a la lista oficial de artistas que actúan, sí es posible ver algunos rumores. En redes sociales, los usuarios ya han comenzado a hacer sus apuestas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que Yo Soy Plex vuelve a presentarse como luchador, no es de extrañar que el nombre de Aitana como posible cantante de La Velada del Año 6 suene con fuerza. ¿Saldrá a cantar Superestrella? ¿Quiénes son el resto de artistas? ¡En unas horas lo descubriremos!