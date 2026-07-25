La mejor piscina natural de Gredos está a 150 km de Madrid y es un paraíso de aguas cristalinas que pocos conocen

Cuando el calor aprieta en Madrid, muchos buscan un lugar donde escapar de las altas temperaturas. En plena sierra de Gredos existe un rincón que, a diferencia de otras zonas de baño muy populares, sigue conservando un ambiente tranquilo y familiar.

Se trata de la piscina natural El Risquillo, un enclave situado en el municipio abulense de Guisando que destaca por sus aguas cristalinas, su entorno montañoso y un ambiente frecuentado, sobre todo, por los vecinos de la zona.

La piscina natural El Risquillo, uno de los secretos mejor conservados de la Sierra de Gredos

La piscina natural El Risquillo se ha convertido en uno de esos lugares que sorprenden a quienes buscan naturaleza en estado puro. Está formada gracias a una pequeña presa construida sobre el cauce del río Pelayo, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Guisando para crear una zona de baño integrada en el paisaje.

Lo que diferencia este espacio de otras piscinas naturales de Gredos es precisamente su tranquilidad. Aunque cada verano recibe visitantes de distintos puntos de España, sigue siendo un destino poco masificado donde predominan los habitantes del municipio y de localidades cercanas.

El entorno combina enormes formaciones graníticas, abundante vegetación y el sonido constante del agua descendiendo por la sierra. La presa cuenta con una amplia superficie de cemento que muchos utilizan para tomar el sol mientras disfrutan del frescor que desprende el río.

Un baño de agua fría rodeado de naturaleza a menos de dos horas de Madrid

Uno de los grandes atractivos de esta piscina natural de Gredos es que se encuentra a solo unos 150 kilómetros de Madrid. El viaje suele durar alrededor de una hora y 45 minutos, lo que la convierte en una escapada muy cómoda para pasar el día o disfrutar de un fin de semana.

El agua mantiene una temperatura muy baja incluso durante los meses más calurosos del verano gracias a su ubicación en plena Sierra de Gredos. Para muchos turistas, ese contraste con el calor exterior es precisamente uno de los principales motivos para acercarse hasta El Risquillo.

Cómo llegar a la piscina natural El Risquillo y qué servicios encontrarás

Para llegar desde Madrid basta con tomar la autovía A-5 y, posteriormente, enlazar con la carretera AV-913 en dirección a Guisando. Una vez en el municipio, existe un aparcamiento amplio situado junto al área recreativa Casa del Parque. Desde allí solo hay que recorrer un breve sendero a pie hasta alcanzar la zona de baño.

Según la página oficial de turismo de la Diputación de Ávila, El Risquillo forma parte del conjunto de piscinas naturales repartidas por la Sierra de Gredos y destaca por la calidad de sus aguas y su privilegiado entorno natural.

El acceso es completamente gratuito y la zona dispone de varios servicios que facilitan la visita durante toda la jornada. Estos son algunos de ellos:

Vestuarios.

Baños públicos.

Zona de pícnic.

Aparcamiento cercano.

Restaurante con terraza y servicio de comidas.

Para disfrutar de la jornada con mayor comodidad, conviene tener en cuenta algunas recomendaciones. Es aconsejable llevar calzado adecuado para caminar desde el aparcamiento y escarpines o calzado de agua, ya que el fondo es completamente rocoso.

Además, si se visita durante julio o agosto, es recomendable llegar a primera hora para encontrar espacio en las escasas zonas de sombra o llevar una sombrilla, especialmente durante las horas centrales del día.