Ponerle cinta adhesiva a las ruedas de la maleta: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Llega el verano y con él todo el mundo piensa automáticamente en sus merecidas vacaciones y viajes. Una de nuestras acompañantes en nuestras travesías son las maletas que viajan con nosotros a nuestros destinos. Para poder protegerlas y cuidarlas, existen métodos como poner cinta adhesiva en las ruedas. Este truco popular de viaje sirve principalmente para reducir el ruido que provoca, protege el material y mejora el rodamiento en superficies difíciles.

Utilidad del truco

El plástico duro de las ruedas genera un ruido muy fuerte al entrar en contacto y empezar a rodar con los adoquines, el asfalto rugoso o las baldosas de aeropuertos. Aplicar cinta adhesiva en las ruedas hace que la cinta actúe como una goma neumática que absorbe las vibraciones y silencia el estruendo de la maleta.

La cinta también ayuda a proteger el desgaste de las ruedas, que se puede ver acelerado por piedras pequeñas, la fricción constante o el lijado del asfalto sobre el plástico o la goma original de la rueda. A esto se le suma la capacidad de tracción y agarre que ganan las ruedas. La superficie de ciertas cintas adhesivas ofrece un mejor agarre en suelos lisos o mojados, evitando que la maleta patine de lado.

Con este sencillo gesto de encintar la rueda, conseguimos alargar la vida útil de la maleta y reducir la posibilidad de que en medio de nuestro viaje se rompa una rueda. Cuando se rompe o se despega, su sustitución es barata y rápida por otra capa de cinta adhesiva.

La cinta adhesiva que usar

No todas las cintas son válidas para este cometido. La más recomendada es la clásica cinta americana (duct tape), debido a su alta resistencia, grosor y resistencia al agua. Otra opción que es útil es la cinta de silicona autofusionable, que se adhiere a sí misma creando una capa de goma elástica muy duradera y no deja residuos pegajosos en las ruedas.

Es importante evitar la cinta de carrocero, ya que se rompe con el agua y el roce, o la cinta aislante común, que es demasiado fina y se desplaza con facilidad con el calor.