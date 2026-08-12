El viaje más exclusivo por América: recorrer el continente en un avión restaurado de los años 40 desde 43.000 euros

Si has visto las películas de Indiana Jones sabrás que en todas ellas, solía aparecer una escena con un mapa, una línea trazada en rojo y un avión antiguo que llevaba al protagonista de un lugar a otro dando la sensación que recorría el mundo de forma sencilla y en un sólo salto o paso. Pues si te acuerdas de esa imagen, más cercana a la aventura que al turismo convencional, debes saber que es la que ha inspirado a la compañía de viajes exclusivos White Desert para diseñar su nuevo proyecto: Dr. Jones, un viaje de trece días entre Colombia y Guatemala a bordo de un avión restaurado de los años 40 cuyo precio supera los 43.000 euros por persona.

La empresa se ha hecho conocida por sus expediciones de lujo a la Antártida, pero esta vez cambia el hielo por selvas, ciudades coloniales, sabanas e islas del Caribe. No habrá autocares ni un grupo siguiendo una bandera: en cada salida viajarán únicamente doce personas. El recorrido comienza en Medellín y termina en Antigua, Guatemala. Entre ambas ciudades se suceden los vuelos hacia lugares a los que no resulta sencillo llegar. El avión permite evitar varias conexiones y aterrizar en pistas pequeñas, sin convertir el viaje en una suma de aeropuertos y esperas.

El viaje más exclusivo por América en un avión restaurado de los años 40

Buena parte del atractivo está en el Basler BT-67, una versión modernizada del Douglas C-47. El aparato fue construido en 1942, pasó por las fuerzas aéreas estadounidense y británica y tuvo después distintos usos civiles. Su transformación definitiva se realizó en Estados Unidos y costó unos diez millones de dólares. La restauración incluyó motores turbohélice Pratt & Whitney, sistemas actuales de navegación y mejoras para operar en pistas cortas y remotas. Desde fuera, sin embargo, mantiene la silueta que recuerda a los primeros tiempos de la aviación comercial.

Dentro tampoco quedan bancos militares ni un interior anticuado. La cabina dispone de doce sillones de cuero, entretenimiento a bordo y un baño. Viajan además un piloto habituado a estas operaciones, un ingeniero y personal de cabina.

Colombia desde Medellín hasta Providencia

Los primeros días transcurren en Medellín. El alojamiento es en El Cielo, un hotel boutique con piscina en la azotea y un restaurante reconocido. El programa incluye un recorrido en teleférico, una visita a las comunas para conocer su transformación y una salida a la región cafetera. La siguiente escala es San Agustín. Su parque arqueológico reúne cientos de esculturas y monumentos funerarios prehispánicos cuyo origen todavía plantea preguntas. Después llega el turno de La Macarena y, con ella, Caño Cristales, río de los cinco colores que debe sus tonos a una planta acuática que cambia de aspecto durante ciertos meses.

El paisaje vuelve a cambiar en Los Llanos, una región de sabanas ligada a la ganadería, al joropo y a una cultura compartida por Colombia y Venezuela. Esta parte termina en Providencia, una isla del Caribe occidental alejada de los grandes cruceros. Su barrera de coral y su identidad criolla afrocaribeña explican la elección.

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De la selva de Petén a las calles de Antigua

El salto a Guatemala llevará a los pasajeros hasta Petén. Bajo su selva se conservan antiguas ciudades mayas, entre ellas Uaxactún, menos visitada que la cercana Tikal. Un arqueólogo y un guía espiritual maya acompañarán al grupo para explicar el lugar más allá de las ruinas. Y antes del final se visitará el entorno volcánico de Pacaya. Las dos últimas noches se pasarán en Antigua, donde se encuentran calles empedradas, fachadas de colores pero también edificios marcados por los terremotos. El alojamiento se produce en Las Cruces, una casa colonial restaurada junto a las ruinas del convento de las Carmelitas.

Los vuelos entre etapas apenas duran unas horas. Esa es la ventaja del Basler: dejar a los pasajeros cerca de la siguiente visita y ahorrar largos recorridos por carretera. El lujo no está únicamente en los hoteles o los sillones de cuero, sino también en ganar tiempo.

Precio y fechas del viaje Dr. Jones

El recorrido comprende doce noches y trece días. Cuesta desde 49.500 dólares por persona, unos 43.300 euros al cambio, y sólo admite doce pasajeros por salida. Las fechas para 2027 son del 14 al 26 de agosto, del 26 de agosto al 7 de septiembre, del 7 al 19 de septiembre y del 19 de septiembre al 1 de octubre.

Antes, White Desert tiene otro viaje de la colección Dr. Jones entre Perú y la Patagonia en octubre de 2026. La ruta entre Colombia y Guatemala llegará después con una promesa clara, la de trasladar al viajero como en aquellas escenas de Indiana Jones en las que una línea roja cruzaba el mapa. La diferencia es que vivirlas exigirá casi dos semanas libres y más de 43.000 euros.