El destino turístico más caro del mundo en 2026 sorprende por sus precios: unas vacaciones solo aptas para unos pocos

Teniendo el mes de agosto por delante, muchos seguro que ya estarán en su destino vacacional. Lugares que generalmente suelen ser de sol y playa, o también esas ciudades que sí o sí se tienen que visitar alguna vez en la vida. Luego están los que son más caros, aquellos que implican hacer un largo viaje y cuyo destino suelen ser resorts de lujo. Pero si nos fijamos en los analistas y expertos en turismo, sorprende descubrir que el destino vacacional más caro este 2026 no es para nada ninguno de los que se podría pensar a priori.

Según un informe de la plataforma estadounidense Squaremouth existe un destino para ir de vacaciones en el que el gasto medio es de unos 1.700 dólares diarios por persona. Pero lo llamativo no es sólo el precio, sino el tipo de destino del que estamos hablando. No responde al modelo habitual de lujo con grandes cadenas hoteleras. Aquí el problema es otro: llegar cuesta, moverse cuesta y, una vez dentro, casi todo también cuesta más de lo normal. Esa combinación es la que acaba disparando el gasto. El ranking se ha elaborado a partir del análisis de 50 destinos en todo el mundo, teniendo en cuenta transporte, alojamiento y otros gastos habituales durante el viaje. Y la conclusión es bastante directa: en muchos casos no se paga más por comodidad o exclusividad, sino porque todo el proceso, desde el desplazamiento hasta la estancia, resulta más complicado de lo habitual. Y es ahí donde aparece el nombre que encabeza la lista: Groenlandia.

El destino turístico más caro del mundo en 2026

Groenlandia lidera el ranking con un gasto medio cercano a los 1.700 dólares por día y por persona. Una cifra que la sitúa por encima de destinos tradicionalmente caros como las Maldivas y que confirma la tendencia clara de que los lugares más remotos y menos accesibles tienden a disparar sus precios.

El principal motivo es su ubicación si bien se trata de una isla ártica, con una población muy reducida y dispersa, donde las distancias son grandes y las conexiones, limitadas. No existe una red de carreteras que una las distintas localidades, por lo que los desplazamientos dependen casi siempre del transporte aéreo o marítimo. A esto se suma la dependencia del exterior si bien la mayoría de productos y servicios deben importarse, lo que eleva el coste de prácticamente todo. Desde la comida hasta el alojamiento, pasando por cualquier actividad turística. La oferta hotelera, además, es escasa, lo que mantiene los precios elevados durante todo el año.

Un destino difícil y por eso exclusivo

Viajar a Groenlandia no es sencillo. Llegar ya implica un gasto considerable, pero moverse dentro del propio territorio tampoco resulta fácil ni barato. Esa combinación convierte cualquier estancia en una experiencia exigente desde el punto de vista económico. Sin embargo, esa misma dificultad es parte de su atractivo. No es un destino masificado ni pretende serlo. y quien viaja hasta allí busca paisajes prácticamente intactos, grandes glaciares, fauna salvaje y una cultura local muy marcada.

Osos polares, bueyes almizcleros, renos o ballenas forman parte de un entorno natural poco alterado por la actividad humana. A esto se suma la cultura inuit, que añade un componente diferencial frente a otros destinos más convencionales. Es un viaje que se aleja del turismo típico, y eso explica por qué hay viajeros dispuestos a asumir su elevado coste.

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Islas Vírgenes Británicas y Polinesia Francesa, en el podio del ranking

Por detrás de Groenlandia se sitúan las Islas Vírgenes Británicas, que ocupan el segundo puesto del ranking. En este caso, el encarecimiento responde a un motivo distinto: el tipo de turismo. Resorts de lujo, villas privadas y alquiler de yates marcan el perfil de un destino orientado a viajeros con alto poder adquisitivo.

El tercer lugar lo ocupa la Polinesia Francesa, formada por 121 islas y atolones repartidos en cinco archipiélagos del Pacífico Sur. Su lejanía y su enfoque en el turismo exclusivo, especialmente en viajes de luna de miel, mantienen los precios en niveles elevados de forma constante. Además, en este destino, gran parte de los productos, desde alimentos hasta artículos de lujo, deben transportarse por vía aérea, lo que incrementa notablemente el coste final para el visitante.

Antártida, Maldivas y otros destinos de alto coste

La Antártida aparece en cuarta posición, consolidándose como uno de los viajes más exclusivos del mundo. No es un destino convencional ya que sólo se puede acceder mediante expediciones organizadas, con precios muy elevados. Para llegar, los viajeros suelen volar primero a Ushuaia, en Argentina, y desde allí embarcar rumbo a una de las regiones más remotas del planeta. Esta complejidad logística explica en gran parte su coste.

El ranking lo completan destinos como Maldivas, Suiza, Zimbabue y las Islas Turcas y Caicos. En el décimo puesto aparecen Botsuana, Anguila y Santa Lucía, que comparten posición dentro de una lista dominada por el lujo, la exclusividad o la dificultad de acceso.