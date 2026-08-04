Mueren 17 inmmigrantes en una patera rumbo a Baleares tras 15 días a la deriva

Una nueva tragedia migratoria ha sacudido las aguas de las Islas Baleares. Un total de 17 personas han perdido la vida en su intento por alcanzar las costas del archipiélago a bordo de una patera, tras haber permanecido 15 días a la deriva en altamar. Del total de integrantes de la expedición, únicamente dos ocupantes han logrado sobrevivir.

Según los datos facilitados por Salvamento Marítimo a la Delegación del Gobierno, la intervención de emergencia ha tenido lugar a las 03:00 horas de la madrugada de este martes, 4 de agosto. El operativo ha localizado la embarcación, un cayuco con dos hombres de origen magrebí a bordo, cuando se encontraba a 12,68 millas náuticas al suroeste de la isla de Mallorca.

Ambos supervivientes presentaban un estado de salud crítico con graves signos de desnutrición y deshidratación debido al tiempo transcurrido en la embarcación sin víveres ni rumbo. Ante esta situación, han necesitado asistencia sanitaria inmediata tras el rescate y han sido trasladados de urgencia al Hospital Universitario Son Espases para ser atendidos.

Tras ser puestos a salvo, los dos hombres explicaron a las autoridades la dimensión de lo sucedido: a bordo del cayuco viajaban originalmente 19 personas. Sin embargo, al quedar a la deriva durante más de dos semanas, el resto de los ocupantes no pudo resistir las extremas condiciones del viaje y terminaron falleciendo en el mar.

A raíz del relato de los supervivientes, Salvamento Marítimo ha movilizado de inmediato un helicóptero para rastrear y desplegar labores de búsqueda en el área próxima a la localización de la embarcación. De igual manera, los servicios de rescate han emitido un aviso a navegantes para alertar a las embarcaciones que transiten por la zona marítima afectada.