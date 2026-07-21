Las mafias hacinan como nunca a los inmigrantes en la patera: cada vez llegan más a los 32 donde antes metían a 18

Las mafias dedicadas a comercializar la ruta argelina de inmigración hacia Baleares exprimen cada vez más la gallina de los huevos de oro. OKBALEARES ya adelantó en marzo de este año que el promedio de ocupantes por patera había aumentado de 18’2 en 2025 a 20’9 en 2026. Todo ello sin modificar la capacidad de las embarcaciones: con la misma patera, tres inmigrantes más en cada expedición.

Lo que no se había detectado aún es lo que cada vez empieza a ser más habitual desde la pasada primavera. Sólo en lo que llevamos de mes de julio, en hasta tres interceptaciones se han contado 32 inmigrantes ilegales en una sola patera. Son 14 más de los 18 que integraban de promedio cada expedición. Y las pateras no han cambiado.

La última prueba de ello se detectó el pasado sábado: se procedió al rescate de un total de 32 personas de origen subsahariano, al sur de Cabrera.

El día anterior, fueron rescatadas un total de 32 personas de origen también subsahariano, a una milla al sur de la isla de Cabrera.

El primer caso en este mes se dio el día 8. Un total de 32 personas de origen subsahariano, en este caso a 21 millas al sur de Formentera.

Es un paso más en el hacinamiento de los ‘clientes’ a los que sacan miles de euros por una travesía en la que se juegan la vida, como ha quedado demostrado en dos incidentes con víctimas mortales en la última semana. Cada vez embarcan a más en el mismo espacio.

Los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares no dejan lugar al equívoco. El promedio de inmigrantes ilegales que formaron parte de las numerosas expediciones de pateras de la ruta argelina en los últimos meses ha aumentado de una forma notable. Mismo tipo y eslora de pateras, más ilegales transportados.

Según los datos recogidos por OKBALEARES de las informaciones puntuales que la Delegación del Gobierno facilita acerca de cada patera que se intercepta en las Islas, se desprende que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.

Siguiendo esos datos, en los centenares de pateras llegadas al archipiélago en 2025, el promedio de pasajeros fue de 18,2 inmigrantes. En lo que llevamos de 2026, las mafias aprovechan más cada trayecto con 20,9 ilegales de media en cada patera. Tres más en cada cayuco. Más negocio y más riesgos. Son tres personas más de media a bordo en cada embarcación que sale de Argelia. Y son, según fuentes conocedoras del fenómeno migratorio, las mismas embarcaciones en 2025 y en 2026.