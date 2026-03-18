Los inmigrantes ilegales serán excluidos de los beneficios fiscales por nacimiento que da Baleares
Se aplicarán bajo "el criterio de prioridad nacional y excluyendo a quienes no tengan residencia legal en España"
Acuerdo PP-Vox en el Parlament que será trasladado al Govern de Marga Prohens
La Comisión de Hacienda y Presupuestos ha solicitado al Govern que incremente el importe de las deducciones y bonificaciones autonómicas vigentes por nacimiento o adopción de hijos y que excluya de las mismas a las personas sin residencia legal en España.
Así lo recoge una proposición no de ley (PNL) de Vox aprobada este martes con los votos a favor de PP y Vox, según ha informado el Parlament en una nota de prensa.
Entre otras medidas, la iniciativa reclama al Ejecutivo garantizar que estas deducciones y bonificaciones se apliquen bajo «el criterio de prioridad nacional y excluyendo a quienes no dispongan de residencia legal en España».
Un ejemplo claro de los beneficios fiscales que da Baleares por nacimiento es el conocido como cheque bebé.
La deducción que pueden cobrar los padres desde 2024 es de 800 euros por nacimiento del primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros por el cuarto y siguientes.