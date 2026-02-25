PP y Vox achacan la nueva oleada de pateras en Baleares a la regularización masiva de ilegales de Pedro Sánchez

El portavoz del PP de Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha alertado en rueda de prensa de la grave crisis migratoria que está viviendo Baleares después de que, en menos de 48 horas, hayan llegado a las Islas más de 300 inmigrantes irregulares, al menos 15 de ellos menores, en 15 pateras.

«No se trata de un dato aislado, sino de la confirmación de una presión migratoria constante que nuestras islas ya no pueden asumir», ha denunciado Sagreras.

Previamente, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha señalado directamente a la regularización de inmigrantes que llevará a cabo Pedro Sánchez como el origen del efecto llamada que está viviendo el archipiélago balear esta semana.

La portavoz de Vox, tras repasar los datos de esta semana, se ha detenido en los más de 15 menas llegados estos días y el coste que supone su manutención y asistencia para las cuentas públicas.

En este sentido, el portavoz de los populares ha recordado que el año pasado llegaron a Balears 7.321 inmigrantes irregulares en 401 pateras y que desde el 1 de enero ya han llegado 680 personas en 34 embarcaciones. «La tendencia es clara y creciente. Baleares está en una situación límite», ha advertido para luego criticar que «mientras ésta es la realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que una regularización masiva no provoca efecto llamada pero los datos demuestran lo contrario», ha señalado.

Por ello, la próxima semana el pleno del Parlament debatirá la Proposición No de Ley registrada por el Partido Popular para rechazar la regularización masiva planteada por el Gobierno de Sánchez dado que «se nos impone el reparto de menores a un sistema que ya sufre una sobreocupación del 1.000%, tensionando todavía más unos servicios públicos que están al límite».

«Dar papeles no es integrar. Integrar es garantizar empleo, vivienda, idioma y convivencia. Y hoy Baleares no tiene capacidad para hacerlo», ha remarcado Sagreras para a continuación afirmar que «regularizar de manera masiva e indiscriminada no resuelve el problema, lo multiplica: genera falsas expectativas, refuerza el negocio de las mafias y lanza el mensaje de que entrar irregularmente puede tener premio». «Y eso es profundamente injusto para quienes han cumplido la ley», ha concluido.

Las carpas de Formentera ya se han quedado pequeñas

Por su parte, el director general de Inmigración, Manuel Pavón, ha calificado las cifras de llegadas de pateras de las últimas horas como «escalofriantes» y ha asegurado que las carpas instaladas en Formentera por el Gobierno central ya se han quedado pequeñas.

«Esto evidencia una falta de planificación ante una crisis que es estructural y no puntual. Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso», ha afirmado Pavón en declaraciones enviadas a los medios.

Por otra parte, ha señalado que en apenas dos días han llegado 15 menores de edad y que todavía no se sabe cuántos menores han llegado a las costas de Baleares en las últimas embarcaciones. Para Pavón, es una «contradicción que el Gobierno reconozca el colapso con ayudas puntuales o con carpas que no solucionan nada y al mismo tiempo esté obligando a Baleares a acoger menores procedentes de otras comunidades».

En este contexto, el director general de Inmigración ha calificado como «cortina de humo» el proceso de regularización extraordinario.