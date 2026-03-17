El juez envía a prisión a la pareja de británicos acusados de intentar secuestrar a una mujer en Palma

El juez de Instrucción número 12, en funciones de guardia, ha decretado este martes el ingreso inmediato en prisión de la pareja de británicos detenida por intentar secuestrar a una mujer en Son Ferriol. Ambos están acusados de un presunto delito de detención ilegal tras los hechos ocurridos el pasado domingo a plena luz del día.

Según fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, los dos arrestados pasaron a disposición judicial a primera hora del día tras ser detenidos por agentes de la Policía Nacional. Durante su declaración ante el juez reconocieron parcialmente lo ocurrido y alegaron que en el momento de los hechos se encontraban bajo los efectos de las drogas. De hecho, manifestaron que iban puestos hasta las cejas. Tras valorar las circunstancias del suceso y la gravedad de lo ocurrido, la autoridad judicial acordó su ingreso inmediato en prisión provisional mientras continúa la investigación.

Los hechos que han motivado la decisión judicial se produjeron el pasado domingo, alrededor de las 13.00 horas, en la calle Maria Ana Bonafè de Son Ferriol, en Palma. Según las primeras investigaciones, la pareja circulaba en un vehículo por la zona cuando se fijó en una mujer de más de 60 años que caminaba por la vía pública. En ese momento, la conductora detuvo el coche y se bajó rápidamente del turismo para dirigirse hacia la mujer con la aparente intención de introducirla a la fuerza en el interior del vehículo. La víctima reaccionó de inmediato y comenzó a forcejear con la agresora para evitar ser arrastrada hasta el coche.

Durante el forcejeo, la mujer se tiró al suelo y comenzó a gritar pidiendo auxilio, lo que alertó a varios vecinos de la zona. Entre las personas que acudieron al lugar se encontraba el marido de la víctima, que junto a otros testigos consiguió interponerse y frustrar el intento de secuestro. La rápida intervención de los vecinos fue clave para impedir que los sospechosos lograran su objetivo. Minutos después, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras recibir el aviso y procedieron a la detención de los dos implicados, un hombre y una mujer de mediana edad y nacionalidad británica.

Tras su arresto, ambos fueron trasladados a dependencias policiales, donde se iniciaron las diligencias correspondientes antes de ser puestos a disposición judicial. Finalmente, el juez de guardia acordó su ingreso en prisión provisional como presuntos responsables de un delito de detención ilegal. Cabe recordar que esta pareja ya estuvo implicada en otro grave episodio ocurrido el 14 de febrero de 2026 en el poblado de Son Banya. Aquella madrugada, un hombre fue víctima de un secuestro, agresión y robo por parte de los dos ahora encarcelados, personas a las que conocía y en quienes confiaba.

Según fuentes de la Policía Nacional, la víctima acudió inicialmente a reclamar una deuda económica a los sospechosos. Estos, fingiendo colaborar, lo convencieron para acompañarlos con la excusa de retirar dinero de un cajero de un centro comercial. Sin embargo, durante el trayecto desviaron el vehículo hacia el poblado de Son Banya, conocido por ser uno de los principales puntos de venta de droga de Baleares. Al percatarse del engaño, el hombre intentó huir, momento en el que uno de los agresores sacó un serrucho con el que lo amenazó.

La situación derivó en una violenta pelea que terminó gracias a la intervención de varios vecinos, que se interpusieron para evitar que la agresión continuara. Finalmente, los sospechosos huyeron del lugar dejando a la víctima malherida y despojada de sus pertenencias. La investigación policial continúa abierta para esclarecer completamente ambos sucesos y determinar todas las responsabilidades penales de los detenidos, que permanecen en prisión provisional por orden judicial.