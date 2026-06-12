En los últimos días, varios vídeos se han hecho virales mostrando a serpientes nadando muy cerca de la costa o incluso saliendo a la arena ante la sorpresa de quienes estaban tranquilamente pasando el día. No es algo puntual ni exclusivo de una zona concreta. Está ocurriendo en distintos puntos de las Islas Baleares, especialmente en Ibiza y Mallorca, donde la presencia de estas serpientes lleva años creciendo, pero ahora se nota más que nunca.

Lo que los turistas están viendo ahora no es exactamente nuevo, pero sí más frecuente. La llamada culebra de herradura, una especie que no es propia de las islas, lleva tiempo expandiéndose sin demasiado control. Durante años se localizaba en zonas concretas, más bien alejadas de los núcleos turísticos pero ahora la situación ha cambiado y en Ibiza, por ejemplo, empezó detectándose en áreas como Santa Eulària des Riu, mientras los expertos reconocen que prácticamente está repartida por toda la isla. En Mallorca ocurre algo parecido, aunque con matices, porque el ecosistema es distinto, pero ¿a qué se debe esta expansión de serpientes por más de una playa ibicenca o mallorquina?.

Ibiza y Mallorca en el punto de mira: bañistas huyen de la plaga de serpientes en la playa

El que hayan serpientes en la playa no es algo nuevo ni en Ibiza y tampoco Mallorca, pero sí que lo es la afluencia de bañistas que ha crecido exponencialmente en los últimos años, de modo que es ahora cuando más se está notando la presencia de estos animales, pero ¿de dónde vienen exactamente y cómo es que aparecen de repente en la costa?

Los especialistas llevan tiempo explicando que estas culebras pueden moverse por el agua con bastante facilidad. No es su hábitat principal, pero tampoco algo excepcional, de modo que entran al mar de forma puntual y son capaces de recorrer distancias bastante largas. De hecho, hace no mucho se documentó un caso en Ibiza en el que una de estas serpientes nadó más de 400 metros entre la costa y un islote cercano. Ese tipo de desplazamientos, que antes apenas se tenían en cuenta, ahora empiezan a confirmarse con más frecuencia.

A eso se suma otro factor y es que en verano buscan calor. Rocas, arena, superficies expuestas al sol, justo los mismos espacios donde se concentran los bañistas, de modo que cada vez es más normal verlas en la playa donde a la vez, hay cientos de personas disfrutando del día.

Escenas que ya se repiten en varias playas

Lo ocurrido hace unos días en la Playa de Palma no es una excepción. Allí, una serpiente salió del agua y comenzó a desplazarse por la arena delante de decenas de personas. El vídeo, grabado por un turista, no tardó en circular por redes. Pero no ha sido el único caso reciente. Este mismo año se han registrado situaciones parecidas cerca de las islas Malgrats, donde un ejemplar nadó junto a un kayak, o en la playa de Palmira, también en Mallorca, donde su presencia generó bastante inquietud. Incluso hay quien las ha grabado, como vemos al final de este artículo, en plena urbe, metros más allá de la playa.

De todos modos, los expertos insisten en que ver una serpiente en la playa no debería considerarse algo extraordinario, aunque a muchos les siga chocando. Lo que sí es nuevo es la cantidad de veces que ocurre y la rapidez con la que esas imágenes se difunden.

No son peligrosas, pero sí generan miedo

A pesar de que pueda sorprender o incluso asustar, la culebra de herradura no es venenosa y tampoco supone un riesgo real para las personas ni para los animales domésticos. Puede morder si alguien intenta cogerla o se siente acorralada, pero hablamos de una reacción defensiva y sin consecuencias graves. No tiene colmillos venenosos ni comportamiento agresivo hacia el ser humano.

Aun así, el impacto visual es el que es. Ver una serpiente moviéndose en el agua, aunque sea inofensiva, no es algo a lo que estemos acostumbrados. Y eso explica la reacción de muchos bañistas.

El problema real no está en la playa

Mientras la atención se centra en estos encuentros, los expertos llevan años alertando de otra cuestión mucho más seria: el daño que esta especie está causando al ecosistema. En Ibiza y Formentera, el principal afectado es el lagarto pitiuso, una especie única de estas islas. Durante siglos vivió sin depredadores naturales, lo que lo hacía especialmente vulnerable.

Cuando llegaron estas serpientes, se encontraron con lo que algunos especialistas describen casi como un buffet libre. Sin competencia y con alimento abundante, su población creció muy rápido. El resultado ha sido una caída muy fuerte en el número de lagartos en varias zonas, e incluso su desaparición en algunos islotes donde antes eran habituales. Para los conservacionistas, este es el verdadero problema, mucho más grave que los sustos puntuales en la playa.

Una expansión que no es de ahora

Aunque ahora se esté hablando más del tema, la presencia de esta serpiente en Baleares se remonta a hace más de dos décadas. Fue detectada por primera vez en 2003 y, desde entonces, no ha dejado de expandirse. En las Pitiusas se catalogó como especie invasora, lo que permitió activar medidas de control. En otras islas, como Mallorca, la situación ha sido distinta, en parte porque el impacto ecológico no es exactamente el mismo.

Aun así, lo que más preocupa en los últimos años es su capacidad para colonizar nuevos espacios, incluso cruzando tramos de mar que antes se pensaban como barreras naturales.