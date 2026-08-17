Herido grave un trabajador tras caer desde un quinto piso en Palma por un fallo en la cuerda a la que estaba sujeto su arnés

Un trabajador de unos 44 años se encuentra en estado grave tras caer desde el quinto piso de un edificio de Palma mientras realizaba tareas de mantenimiento en la fachada. El accidente se ha producido cuando la víctima ha intentado cambiar la cuerda a la que estaba sujeto su arnés.

Los hechos han ocurrido concretamente sobre las 12:30 horas en el número 8 de la calle Metge Josep Darder, según han confirmado fuentes policiales y municipales. De acuerdo con las primeras pesquisas, la fijación del cable del arnés ha fallado y el hombre ha caído al vacío desde un quinto piso.

La víctima ha impactado primero contra un vehículo pesado que estaban empleando los operarios y después ha acabado tendida en la vía pública. La colisión le ha causado múltiples fracturas y no se descarta que pudiera tener lesiones en la columna, según las citadas fuentes.

Con suma celeridad, los sanitarios del 061 le han trasladado al Hospital Universitario Son Espases, donde ha quedado ingresado en estado grave, a la espera de evolución.

Por otro lado, la Policía Nacional ha asumido la investigación del suceso, que apunta a un accidente laboral. Por su parte, la Policía Local de Palma ha regulado el tráfico en la zona para permitir el trabajo de los servicios de emergencias.

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) también ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas exactas de la grave caída y está pendiente de la evolución médica de la víctima.

«Seguimos de cerca la evolución del accidentado y ya hemos empezado la investigación pertinente para aclarar las causas de este accidente. Todo nuestro apoyo al trabajador y a su familia», ha escrito en su cuenta de la red social X la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern balear, Catalina Cabrer.