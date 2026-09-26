El joven detenido por acosar a su ex en Palma es campeón de Baleares de MMA y tiene riesgo extremo

El joven detenido tras estrellar presuntamente de forma voluntaria su motocicleta contra un vehículo cuando esperaba a su expareja a las puertas de una escuela de Palma tiene 21 años y ha sido campeón de Baleares de artes marciales mixtas (MMA), según ha podido saber OKBALEARES de fuentes próximas al caso.

El arrestado, que tenía una orden de alejamiento de su expareja, fue detenido después del episodio ocurrido este jueves en las inmediaciones de la Plaza del Tubo de Palma, donde llevaba varias horas esperando, presuntamente, a que la joven saliera del centro educativo.

Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores es la valoración policial del riesgo de la víctima, que habría arrojado una puntuación de 5 sobre 5, la máxima contemplada. De este modo, el caso está catalogado policialmente como de riesgo extremo.

Según la declaración prestada por la joven ante los agentes, su expareja presenta un comportamiento muy agresivo y, además de su preparación en artes marciales mixtas, tiene una gran fuerza física que, siempre según el relato de la víctima, no duda en utilizar. La joven entregó a los investigadores todos los mensajes que habría recibido de su expareja.

Después del accidente, el joven fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas. Una vez recibió asistencia médica, fue puesto a disposición judicial. Al tratarse, según las fuentes consultadas, de la primera ocasión en la que habría incumplido una orden de alejamiento, el detenido quedó en libertad con cargos, aunque con nuevas medidas de control.

Entre ellas se encuentra la colocación de una pulsera de seguimiento telemático y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su expareja. El dispositivo permitirá controlar el cumplimiento de la medida de alejamiento. En caso de que el joven vuelva a incumplirla, será detenido de forma inmediata y, según las mismas fuentes, podría ingresar en el centro penitenciario de Palma.

La decisión se produce después de que la valoración policial situase a la víctima en el nivel máximo de riesgo. El atestado policial recoge además un episodio especialmente grave ocurrido durante la intervención de los agentes. Según consta en las diligencias y en el testimonio policial, la madre del detenido habría amenazado de muerte a la víctima delante de los agentes.

Los investigadores han incorporado este episodio al atestado, al igual que los mensajes que la joven aportó y que atribuye a su expareja. Los hechos se produjeron este jueves, alrededor de las 14:05 horas, en las inmediaciones de la Plaza del Tubo de Palma. La Policía Local recibió varios avisos sobre la presencia del joven, que llevaría desde aproximadamente las 11:00 horas esperando con su motocicleta a que su expareja terminara sus clases en una escuela de arte cercana.

Agentes de la Unidad de Seguridad Integral (USEI) y de la Unidad del Distrito Oeste acudieron al lugar. Según la investigación, cuando el joven habría visto llegar a los policías, aceleró con la motocicleta y terminó estrellándose contra un vehículo.

Tras el impacto, salió del suelo con un brazo lesionado y trató de abandonar el lugar a pie. Un policía fuera de servicio y una enfermera consiguieron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las patrullas.

Durante la mañana, además, el joven habría enviado mensajes amenazantes a su expareja, en los que amenazaba con estrellarse con su motocicleta si ella no regresaba con él. También habría circulado en dirección contraria por las inmediaciones de la Plaza del Tubo mientras esperaba la salida de la joven.

La investigación policial continúa abierta y los agentes han incorporado al procedimiento tanto los mensajes aportados por la víctima como las circunstancias del incumplimiento de la orden de alejamiento y las amenazas que, según consta en el atestado, habría realizado la madre del detenido.

El caso queda ahora pendiente de la evolución de las medidas judiciales adoptadas y de las diligencias que continúen practicándose para determinar las posibles responsabilidades penales derivadas de los hechos.