Luz verde a la reconversión hotelera del destino estrella del boom turístico de Ibiza en los años 60, como es la playa den Bossa, la más grande de la isla con casi tres kilómetros de extensión, y que comenzó su desarrollo como destino turístico coincidiendo con el boom general del turismo y la construcción de sus primeros hoteles a finales de esa década.

Ahora toca ponerse manos a la obra para la reconversión de la oferta con la aprobación por parte del Consell insular como zona turística saturada y de reconversión, al igual que la zona del Casco Antiguo, el Paseo Marítimo y el ámbito ibicenco de Talamanca.

La declaración permite activar instrumentos para renovar las infraestructuras públicas, modernizar los establecimientos turísticos existentes y gestionar mejor la movilidad, el espacio público, el agua, el saneamiento, la inundabilidad, el litoral y el patrimonio.

El vicepresidente primero y conseller de Territorio, Ordenación Turística y Movilidad, Mariano Juan, ha explicado que el acuerdo parte de tres principios: apostar por la calidad en lugar de la cantidad, gestionar mejor los flujos de movilidad y reducir los impactos derivados de la actividad turística.

«Nuestro modelo ya no consiste en generar más demanda. Estas declaraciones no persiguen aumentar la capacidad turística, sino reconvertir y mejorar lo que ya existe mediante inversiones en calidad, eficiencia, accesibilidad, seguridad y sostenibilidad», ha afirmado Juan.

Las actuaciones de modernización no podrán implicar en ningún caso un aumento de las plazas turísticas.

Los establecimientos turísticos existentes y legalmente situados en las zonas declaradas podrán acogerse al régimen extraordinario de modernización siempre que cumplan todos los requisitos legales. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 1 de junio de 2029.

Este régimen permite ejecutar obras para mejorar la calidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia energética e hídrica, sostenibilidad ambiental o desestacionalización. También permite un incremento máximo ordinario del 10% de la superficie edificada y de la ocupación legalmente existentes o permitidas, para ampliar habitaciones, zonas comunes, servicios o instalaciones que mejoren la calidad del establecimiento.

Las actuaciones tampoco permitirán implantar usos que no sean autorizables por el planeamiento municipal. Cada proyecto necesitará un informe preceptivo y vinculante de la administración turística y los establecimientos que quieran modificar proyectos ya informados tendrán que obtener un nuevo pronunciamiento favorable.

La declaración comporta que los planes, proyectos y actuaciones destinados a rehabilitar, recalificar o reconvertir estas zonas sean considerados de interés estratégico insular. Las zonas declaradas tendrán también carácter estratégico a la hora de priorizar las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación de edificaciones y espacios.

El acuerdo contempla igualmente la tramitación de los planes de reforma integral correspondientes y permite al Consell aprobar planes de rehabilitación turística integral. Además, se insta al Gobierno de las Islas Baleares a impulsar, en colaboración con el Consell y el Ayuntamiento de Eivissa, un programa plurianual de inversiones públicas.

Un plan para toda la isla

El acuerdo aprobado es el primero de un proceso de carácter insular. El Consell dispone ya de documentación correspondiente a otros municipios que se encuentra en fase de análisis e informe.

La previsión es aprobar, antes de que acabe 2026, las declaraciones de zonas turísticas saturadas o de reconversión del resto de municipios de la isla.

«Queremos aplicar una misma estrategia en toda Ibiza: mayor calidad, una mejor gestión de los flujos e inversiones que permitan reducir los impactos. No se trata de crecer, sino de renovar, ordenar y mejorar lo que ya tenemos», ha sentenciado Mariano Juan.