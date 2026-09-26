Salario mínimo, el único ingreso de casi todas las usuarias del servicio municipal de víctimas de violencia machista de Palma

El salario mínimo es el único ingreso de casi todas las usuarias del servicio municipal de víctimas de violencia machista de Palma. Aunque esta lacra afecta a todos los estratos sociales, las mujeres que solicitan ayuda al servicio municipal son aquellas que, además de sufrir violencia, carecen de recursos para salir de la convivencia y solo cobran 1.221 euros brutos al mes.

A esta falta de recursos económicos se suman las dificultades para acceder a una vivienda, algo que constituye uno de los principales obstáculos para que las mujeres puedan abandonar las relaciones violentas y avanzar hacia una situación de autonomía.

Por ello no es de extrañar que el 72% de las entradas en el servicio se produzcan en situaciones de emergencia y que el 85% de las mujeres conviviera con el agresor antes de acceder al recurso porque, de hecho, muchas deben abandonar el domicilio con las pertenencias imprescindibles ante la necesidad de salir de una situación de violencia.

El recurso municipal dispone de 117 plazas residenciales, y casi una de cada cinco mujeres atendidas llega por iniciativa propia, sin derivación de otros servicios, y efectuó una estancia media en 2025 de 158 días, con diferencias entre las mujeres que tienen hijos a su cargo y las que no. En concreto, la media ha sido de 179 días para las primeras y de 154 días para las segundas.

Respecto al perfil de las usuarias, el 81% de las mujeres atendidas tiene entre 18 y 44 años y sólo un tercio son españolas, con una presencia destacada de mujeres hispanoamericanas.

En este último caso, el coordinador de Igualdad ha apuntado que la falta de redes familiares o de amistades con capacidad para ofrecerles alojamiento puede dificultar la salida de la situación de violencia.

En cuanto a los tipos de violencia sufrida, Colom ha señalado que el 80% de las mujeres atendidas ha padecido violencia psicológica y el 64%, violencia física. También ha incidido en la importancia del aislamiento y el control social y económico, que pueden llevar a las mujeres a abandonar sus empleos y dificultar posteriormente su autonomía.

Según los datos expuestos por Colom, el 82% de los menores que llegan con sus madres ha sufrido directamente violencia psicológica por parte de los agresores, mientras que el 46% ha padecido violencia física y el 12%, violencia durante el periodo perinatal.

La regidora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma del PP, Lourdes Roca, ha señalado que la totalidad de los casos de emergencia se respondieron en el mismo día, con un máximo de 72 horas para las situaciones que no requerían urgencia.

Asimismo, la regidora ha señalado que el presupuesto destinado para este programa se incrementará en un 60% para el servicio de atención y en un 35% para el de acogida en 2026, con el objetivo concreto de mejorar las respuestas y ofrecer un acompañamiento más individualizado a las mujeres y a sus hijos.

Durante el balance de 2025, la regidora ha señalado que se realizaron 84 acreditaciones de la condición de víctima de violencia de género para facilitar el acceso a prestaciones, así como 23 derivaciones a instituciones sociales y tres a otros recursos residenciales.

Asimismo, en el plano psicológico se elaboraron 127 casos de seguridad y se llevaron a cabo 939 sesiones individuales, mientras que en la vertiente laboral, el 57% de las mujeres participó en el programa formativo y en las acciones de soporte y búsqueda de empleo.