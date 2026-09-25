Detenidos tres marroquíes acusados de intentar secuestrar a dos niñas inmigrantes en Ceuta

La Policía Nacional ha detenido a tres inmigrantes marroquíes que vivían en el asentamiento de la playa de El Trampolín, en Ceuta, por su presunta implicación en la retención contra su voluntad de dos niñas inmigrantes. Los hechos ocurrieron durante la noche del jueves y motivaron el desplazamiento de agentes de la Unidad de Intervención Policial hasta la zona.

La intervención comenzó con un aviso sobre lo que estaba sucediendo en el asentamiento. Una vez allí, los agentes contaron con la colaboración ciudadana para identificar a los presuntos responsables. Esa información permitió efectuar las tres detenciones. Los arrestados fueron conducidos a dependencias policiales y quedarán a disposición judicial cuando finalicen las diligencias.

Las dos menores fueron trasladadas al Hospital Universitario de Ceuta para ser examinadas y recibir asistencia médica. No fueron las únicas personas que necesitaron atención: una tercera resultó herida durante el incidente después de ser presuntamente agredida con una sartén.

Los arrestos coinciden con las actuaciones de las administraciones para alojar a mujeres y menores inmigrantes que permanecen en las calles de Ceuta. Este viernes, la Dirección General de Atención Humanitaria realojó en La Hípica a 63 mujeres solas o con hijos menores a cargo que se encontraban en las inmediaciones.

En una actuación distinta, también durante la noche del jueves, la Policía Nacional detuvo a otro inmigrante por un presunto delito de tráfico de drogas. Se le acusa de vender hachís en la zona situada entre la playa del Trampolín y la de Benítez.