La alcaldesa socialista de Espartinas impulsa un acto por Ceuta y ahora veta en el Pleno las mociones de apoyo

El Gobierno socialista de Espartinas, encabezado por la alcaldesa Cristina Los Arcos, ha impedido que dos mociones sobre Ceuta presentadas por Vox y PP sean debatidas en el Pleno ordinario de septiembre. Así lo denuncia Vox, que acusa al Ejecutivo municipal de haber protagonizado el primer veto de estas características en la historia del Ayuntamiento y de impedir a la oposición defender formalmente sus iniciativas ante el resto de grupos municipales.

La denuncia adquiere especial relevancia por el papel que la propia alcaldesa asumió a principios de septiembre con motivo de la crisis de Ceuta. El Ayuntamiento de Espartinas, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, convocó el pasado 2 de septiembre un acto de apoyo al pueblo ceutí. La concentración se celebró a las 12:00 horas y fue presentada por el Consistorio como una muestra de solidaridad con Ceuta y de defensa de la paz social y la unión.

Ahora, según Vox, cuando el respaldo a Ceuta llega al órgano municipal donde corresponde debatir y votar las propuestas de los grupos políticos, el Gobierno de Los Arcos ha decidido impedir que las iniciativas de la oposición sean siquiera discutidas.

El concejal de Vox Rafael García Ortiz ha criticado duramente la decisión y ha acusado a la alcaldesa de actuar de manera contradictoria. Desde la formación sostienen que Los Arcos buscó entonces proyectar una imagen de compromiso con la ciudad autónoma, pero que posteriormente ha bloqueado las iniciativas planteadas por los grupos de la oposición.

La formación de Santiago Abascal asegura que las dos mociones, presentadas conjuntamente por Vox y PP, tenían como objetivo trasladar al Pleno municipal el apoyo a Ceuta. Sin embargo, según la denuncia difundida por Vox, el Gobierno socialista habría impedido su inclusión en el debate del Pleno de septiembre.

Vox califica lo sucedido como un «veto sin precedentes en el Ayuntamiento» y sostiene que supone silenciar a los representantes elegidos por los vecinos. La formación considera especialmente llamativa la decisión después del acto organizado por el propio Consistorio a comienzos de mes.

Y es que mientras el Gobierno socialista reivindicó a principios de septiembre su acto de solidaridad con los ceutíes, Vox denuncia ahora que ese respaldo no se ha trasladado al debate institucional solicitado por la oposición: tanto por el Partido Popular como por ellos mismos.