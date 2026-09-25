Novedades COOL: trigo aplicado a la belleza, un café de otro planeta o un perfume nicho para empezar la temporada

Aunque el calor todavía se resista a abandonar nuestras vidas, el otoño ya empieza a hacerse notar. Septiembre tiene esa capacidad de hacernos cambiar el chip: empezamos a mirar los jerséis, pensamos en platos calientes y recuperamos esos planes que apetecen cuando bajan las temperaturas. Todavía podemos disfrutar de los últimos coletazos del verano, pero toca mirar hacia la nueva estación. Por eso, en COOL recopilamos algunas de las novedades de la semana para afrontar la rentrée con propuestas de belleza, gastronomía, viajes, arte y lifestyle.

Trigo, un sorprendente aliado para la belleza

Cuando pensamos en trigo, probablemente lo último que se nos viene a la cabeza es la cosmética. Sin embargo, este ingrediente también tiene propiedades que lo convierten en un interesante aliado para el cuidado de la piel y el cabello. Es rico en proteínas y aminoácidos esenciales para el metabolismo y contiene altos niveles de glutamina, beneficiosa para ambos.

Además, cuenta con un efecto film que ayuda a crear una película sobre la piel con una doble función. Por un lado, protege al reducir la evaporación de agua y ayuda a mantener la hidratación. Por otro lado, ejerce una función tensora que contribuye a disminuir el número y la profundidad de las arrugas y aumenta la firmeza. Las ampollas Germinal Acción Inmediata Doble Efecto Flash recurren a las proteínas de semilla de trigo para eliminar los signos de fatiga del rostro y proporcionar un aspecto fresco y descansado durante 12 horas.

Mallorca se resiste a despedir el verano

Hay quienes todavía no están preparados para decir adiós al verano. Septiembre se convierte en la última oportunidad para hacer una escapada, disfrutar del buen tiempo y apurar esos días de vacaciones pendientes. Mallorca continúa siendo uno de esos destinos que nunca dejan de funcionar.

En este contexto aparece una nueva propuesta que permite alargar la sensación de verano: el Oyster Bar de Hospes Maricel & Spa. Frente al mar, junto a su piscina infinita y con el horizonte de Maricel como telón de fondo, invita a recuperar ese espíritu estival que septiembre todavía se niega a abandonar.

La belleza ya no solo se aplica, también se bebe

La belleza ha cambiado. Ya no hablamos únicamente de cremas, sérums o tratamientos que aplicamos sobre la piel. Cada vez prestamos más atención a lo que hacemos desde dentro y el concepto de inner beauty se ha convertido en una de las grandes tendencias del momento.

En este terreno, el colágeno se ha convertido en uno de los grandes protagonistas y Dietmed cuenta con Collaforce Skin Hair & Nails, una fórmula que combina colágeno, ácido hialurónico, biotina, zinc y vitamina C, ingredientes que contribuyen al mantenimiento de la piel, el cabello y las uñas.

La ‘rentrée’ pone el foco en nuestra piel

El verano deja recuerdos, pero también alguna que otra consecuencia en nuestra piel. Después de meses de exposición al sol, es habitual que aparezcan rojeces, falta de luminosidad o un tono más irregular. Entre las novedades COOL de esta temporada encontramos Unifique, de Luxmetique, una fórmula diseñada para ayudar a prevenir y tratar las manchas desde el interior, actuando sobre los mecanismos responsables de la hiperpigmentación cutánea.

El café también se reinventa

Hay pequeños rituales que forman parte de nuestro día a día y el café es uno de ellos. Para muchos, la mañana no comienza hasta que llega esa primera taza. Nescafé Dolce Gusto acaba de presentar NEO, su nuevo sistema de café, que apuesta por una experiencia personalizada y una calidad premium en casa. Su tecnología patentada SmartBrew reconoce automáticamente cada cápsula y adapta el método de extracción, permitiendo preparar espressos, cafés estilo americano o de extracción tipo filtro con solo pulsar un botón.

El tardeo que quiere convertirse en el nuevo plan de Madrid

Madrid también ha cambiado su manera de salir. La noche ya no es la única protagonista y el tardeo se ha convertido en uno de los planes favoritos. En pleno barrio de Salamanca encontramos Salitre, un espacio que entiende precisamente esa nueva forma de disfrutar de la ciudad. Sus sábados son para «salitrear»: compartir mesa, pedir una copa, escuchar música, encontrarse con amigos y dejar que el plan avance a su propio ritmo. La propuesta gastronómica incluye gildas, torreznos de Soria, ensaladilla rusa y otros platos pensados para compartir. Una combinación que busca convertir Salitre en uno de los nuevos puntos de encuentro de la capital.

Barbie también cambia de casa

La DreamHouse de Barbie lleva más de seis décadas evolucionando al mismo ritmo que la sociedad. La arquitectura, el diseño y las diferentes formas de entender el hogar han ido cambiando, pero la casa de muñecas más famosa del mundo mantiene su capacidad para convertirse en un escenario de juego, descubrimiento y aprendizaje.

Ahora, Barbie busca una nueva casa de la mano de Fotocasa. La iniciativa parte de una realidad muy actual: para muchos jóvenes, acceder a una vivienda propia se ha convertido en uno de los grandes retos. La colaboración comenzó con un sorteo de 1.000 euros para cubrir un mes de alquiler o una cuota hipotecaria y continúa ahora con un segundo sorteo de 50.000 euros, el mayor premio entregado hasta la fecha por ambas compañías.

Alberto de Luna se mete en la cocina con Street Smash Burgers

Alberto de Luna se ha convertido en una referencia para quienes buscan nuevos restaurantes. Ahora, el creador de contenido gastronómico ha unido su criterio con Street Smash Burgers para crear una hamburguesa de edición limitada.

La propuesta mantiene la esencia de Street, pero introduce nuevos ingredientes: pan brioche elaborado en el propio obrador de su restaurante de Fuencarral, dos patties de carne premium smash que suman 160 gramos, queso americano, carrillera, pepinillos, cebolla y una salsa demi-glace que termina de unir el conjunto.

Una nueva fragancia para estrenar temporada

Cambiar de estación también puede ser una buena excusa para cambiar de perfume. Floraïku, creada por los mismos responsables de Memo Paris, presenta Birdwatcher, una composición inspirada en el vuelo de cientos de estorninos que, al amanecer, dibujan formas cambiantes en el cielo. La fragancia traduce esa imagen en una composición luminosa y aromática en la que aparecen la fracción de mandarina, la frescura de la menta piperita y unas cálidas notas solares. Una de nuestras novedades COOL de la temporada.

Ainhoa Moreno convierte la fragilidad en arte

Ainhoa Moreno regresa a Estampa de la mano de White Lab, galería dirigida por los arquitectos Luis Balaguer e Ian Vila, con una propuesta que vuelve a colocar la celulosa en el centro de su investigación. En Pliegues, la artista trabaja la celulosa artesanal sobre el lienzo, doblándola, superponiéndola y desplazándola hasta conseguir volumen. En Fisuras, creada expresamente para Estampa, profundiza en la relación entre fragilidad y resistencia. La superficie se abre para descubrir una capa interior con acabado de apariencia acero corten, sellada con resina de alto brillo. La grieta deja así de ser una imperfección para convertirse en protagonista: una línea precisa, cálida y luminosa que resume la esencia de esta nueva colección.