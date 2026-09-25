Ortega Cano sorprende al hablar de Rocío Carrasco y desvela que no descarta un acercamiento: «No cierro la puerta»

Rocío Flores acudió al plató de ¡De viernes! hace justo siete días para sincerarse, como nunca antes lo había hecho, sobre su pasado, las rupturas de su familia y la presión a la que considera que siempre ha estado sometida. Entre lágrimas, la joven confesó que había tocado fondo en más de una ocasión y que incluso había llegado a plantearse «desaparecer». Como no podía ser de otra manera, sus desgarradoras declaraciones no tardaron en hacerse virales y, en medio del revuelo, José Ortega Cano no ha dudado en pronunciarse al respecto.

Durante su presencia en el estreno de la obra de teatro Sofocos, el diestro no ha tenido problema en atender a los medios de comunicación encargados de cubrir el evento. Acompañado por su hermana, María del Carmen, Ortega se ha mostrado cercano y dispuesto a responder a las preguntas, incluso cuando la conversación ha girado en torno a Rocío Flores y la complicada situación familiar que atraviesa durante años. De hecho, ambos han dejado claro que la joven cuenta con todo su apoyo después de la última entrevista mencionada.

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«Nosotros siempre apoyando a Rocío Flores. Siempre con ella. Es maravillosa, es una niña buenísima y muy cariñosa», comenzaba a decir María del Carmen. Unas palabras a las que enseguida se sumaba el diestro. «La queremos mucho», expresaba. María del Carmen hacía hincapié en que no tenía duda de que su hermano la quería mucho y que siempre le desearía lo mejor, así como estaban seguros de que podría conseguir todo lo que se propusiera, destacando que tenía mucho futuro por delante y una familia dispuesta a permanecer a su lado.

Sin embargo, uno de los momentos de la conversación que más ha llamado la atención se ha producido cuando Ortega Cano y su hermana han sido preguntados directamente por Rocío Carrasco. En concreto, por la posibilidad de que la hija de Rocío Jurado pueda reaccionar a las últimas declaraciones de Rocío Flores y de que, en algún momento, se produzca un acercamiento entre madre e hija. «Eso ya no lo sabemos», coincidían ambos ante esta cuestión. Sin embargo, Ortega Cano se atrevía a dar un paso más allá y, al ser preguntado si, por su parte, cerraba la puerta a Rocío Carrasco ha dicho de manera tajante lo siguiente. «No, no, no para nada».

Una respuesta especialmente significativa, teniendo en cuenta las diferencias familiares que se han producido en el clan durante los últimos años. Y es que con sus palabras, el diestro ha dejado claro que, al menos por su parte, no pretende cerrar definitivamente ninguna puerta, sin descartar que en algún momento pueda producirse un acercamiento.