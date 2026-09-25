‘El debut’ genera locura en San Sebastián: Jesse Eisenberg arrasa junto a una brutal Julianne Moore y una ovación histórica en mitad de la película

El cine de autor estadounidense ha sumado un nuevo e incontestable nombre gracias a la plena madurez creativa demostrada por Jesse Eisenberg tras las cámaras. Con El debut (The Debut), el realizador entrega una comedia dramática impregnada de una elegancia neurótica sublime que ha convulsionado por completo la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Los aplausos del público se han producido, incluso, en mitad de la película, en respuesta a las escenas más intensas de una pletórica Julianne Moore.

La película no sólo se postula de inmediato como una de las obras cinematográficas más estimulantes, frescas y redondas de toda la temporada, sino que consolida definitivamente a Eisenberg como un cineasta dotado de un pulso narrativo envidiable, una agudeza verbal deslumbrante y una sensibilidad estética que remiten de manera inequívoca a los mejores momentos del cine de Woody Allen, situándolo como uno de los grandes talentos del cine contemporáneo.

Más allá de su brillante arquitectura cómica, El debut posee un poso de verdad incuestionable que impregna cada una de sus secuencias. La trama se inspira de forma directa en una entrañable historia autobiográfica real y cuenta el giro radical de la vida de una ama de casa, atada a la monotonía y las exigencias de la vida cotidiana, al ingresar en el particular y caótico entorno del teatro aficionado local. El escenario se convierte para ella en una vía transformadora para redescubrir su propia voz, su pasión perdida y su verdadera identidad. Eisenberg explora con cariño cómo el arte de la representación puede funcionar como el refugio definitivo para la liberación personal.

El gran pilar fundamental sobre el que se sostiene y eleva todo el largometraje es, sin lugar a dudas, la soberbia y descomunal interpretación de Julianne Moore. La galardonada actriz ofrece un auténtico recital dramático y cómico dotado de una sensibilidad desbordante que atrapa al espectador desde el primer fotograma.

Se trata de un personaje construido con una precisión milimétrica, un papel escrito por Eisenberg a su absoluta medida y que explota al máximo todas y cada una de sus históricas virtudes interpretativas: desde la contención del gesto más sutil hasta el dominio absoluto de los tempos cómicos, pasando por una vulnerabilidad transparente que desarma a cualquiera. Su puesta en escena imponente la encamina con una fuerza indiscutible hacia la carrera por el Oscar con un papel que está diseñado para asegurarle la estatuilla. Sería la segunda de la actriz, que la ganó por Siempre Alice y ha estado nominada cinco veces.

La recepción de El debut durante su puesta de largo no ha podido ser más clamorosa. Durante su proyección en el Festival de San Sebastián, el entusiasmo del público ha sido tan rotundo que los espectadores han irrumpido en apasionadas ovaciones en mitad de la película: la han interrumpido para aplaudir con fervor ante secuencias desternillantes y conmovedoras donde Moore se adueña por completo de la pantalla con su sola presencia.

El reparto de secundarios, encabezado por un impecable Paul Giamatti, aporta una réplica teatral orgánica y repleta de matices que enriquece el ecosistema de la historia, y logra un equilibrio perfecto entre la excentricidad cómica y el drama más íntimo de El debut.

Si la película presenta alguna mínima debilidad o punto vulnerable, es su ligera tendencia a regodearse en las pequeñas dinámicas y excentricidades del teatro comunitario, lo que acaba dilatando de forma leve el ritmo narrativo por un momento. Sin embargo, este menor desliz queda rápidamente eclipsado por la asombrosa capacidad de Eisenberg para orquestar diálogos afilados, situaciones de un humor amargo e inteligente y una dirección que maneja los espacios reducidos con soltura magistral, consolidando una firma de autor única.

Tras su incontestable triunfo en el certamen de San Sebastián, El debut llegará a las salas de cine este otoño de 2026, cuando el gran público podrá ser testigo de una de las piezas interpretativas más memorables del año que, seguro, tendrá cabida en la próxima edición de los Oscar.