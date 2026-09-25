Nuria Roca y Juan del Val compran un terreno en la Sierra de Gredos y sin saberlo contribuyen a proteger el entorno rural de la comarca

Nuria Roca y Juan del Val han encontrado en la localidad de Ávila, Candeleda, el lugar perfecto para desconectar del ritmo de Madrid. La pareja ha transformado una antigua propiedad situada en la vertiente sur de la Sierra de Gredos en una vivienda pensada para disfrutar de la naturaleza junto a su familia y amigos. El proyecto se convirtió en una de sus grandes inversiones después de que el escritor recibiera el Premio Planeta 2025 por su novela Vera, una historia de amor.

Un refugio en Candeleda

La casa se encuentra en Candeleda, un municipio situado al sur de la provincia de Ávila, en el Valle del Tiétar y a los pies de la Sierra de Gredos. El entorno combina montañas, gargantas, bosques y el río Tiétar, además de un patrimonio natural que forma parte de un territorio protegido. El Parque Regional de la Sierra de Gredos tiene entre sus objetivos oficiales conservar sus ecosistemas, paisajes, flora, fauna y recursos naturales.

La casa que adquirieron Nuria Roca y Juan del Val ha sido sometida a una reforma integral para convertirla en una vivienda adaptada a la vida familiar. La decoración de la casa, diseñada por Pepe Leal, apuesta por combinar elementos vinculados al entorno rural con espacios amplios y actuales.

Una inversión ligada al Premio Planeta

Juan del Val ganó el Premio Planeta 2025 con Vera, una historia de amor, un premio dotado con un millón de euros. La propia Nuria Roca explicó posteriormente que el dinero se destinó a la construcción y acondicionamiento de este nuevo proyecto familiar en Gredos. Otras informaciones sitúan la vivienda en una parcela acompañada de varias fincas rústicas, aunque las cifras publicadas sobre la valoración y superficie difieren según la fuente.

El resultado es una casa pensada para alejarse de la rutina y disfrutar de un paisaje muy diferente al de la capital. La pareja ha compartido en diferentes ocasiones imágenes de sus estancias en la zona, con paseos por los alrededores y encuentros con familiares y amigos. La propia Nuria Roca ha descrito públicamente el lugar como un espacio muy especial que llevaba tiempo imaginando.

Un entorno para desconectar

Candeleda se ha convertido así en mucho más que el lugar donde se encuentra la vivienda. El municipio destaca por sus gargantas, rutas naturales, arquitectura tradicional y proximidad a algunos de los paisajes más reconocibles de Gredos. También conserva enclaves históricos como el castro vetón de El Raso, que forma parte del patrimonio arqueológico de la zona.