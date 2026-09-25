José Mourinho desvela su comida favorita: «No puedo decir que sea el bacalao como todos los portugueses»

José Mourinho ha vuelto a demostrar que incluso las preguntas más sencillas pueden dejar alguna sorpresa. El entrenador portugués, que recientemente ha regresado al banquillo del Real Madrid, se sometió a una breve ronda de preguntas personales en los canales oficiales del club y tuvo que responder, entre otras cuestiones, cuál es su comida favorita. Por su origen portugués, la respuesta parecía casi cantada: el bacalao es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía de su país y uno de los platos que más fácilmente podían asociarse con él. Sin embargo, Mourinho decidió apartarse del tópico y escogió un producto mucho más exclusivo: un filete de wagyu, una de las carnes más apreciadas de la gastronomía internacional.

Mourinho se aleja del clásico bacalao portugués

La respuesta del técnico no dejó demasiado espacio para la duda. Cuando le preguntaron por su comida preferida, Mourinho respondió: «No puedo decir que sea el bacalao como todos los portugueses, así que voy a decir un filete de Wagyu. Me gusta mucho».

Con esta elección, el entrenador dejaba de lado uno de los productos más representativos de la cocina portuguesa para decantarse por una carne asociada al lujo gastronómico. No es la primera vez que Mourinho habla de sus preferencias culinarias y, de hecho, en otras declaraciones ha mostrado su afición por la cocina italiana, especialmente por platos como la piccata de limón y los raviolis de tomate.

Pero cuando tuvo que escoger un único plato favorito, la respuesta fue mucho más contundente: wagyu.

Qué tiene de especial la carne wagyu

El wagyu procede originalmente de Japón y es conocido especialmente por el característico marmoleado de su carne. Se trata de la grasa infiltrada entre las fibras musculares, responsable de buena parte de su textura y de su jugosidad. Esta particularidad hace que un filete de wagyu tenga una apariencia diferente a la de otros cortes de vacuno y que, bien preparado, resulte especialmente tierno.

La palabra wagyu hace referencia, precisamente, al ganado japonés, y dentro de esta categoría existen diferentes tipos y grados de calidad. Su fama internacional ha hecho que también se produzca fuera de Japón, aunque el producto japonés continúa siendo especialmente reconocido en la alta gastronomía.

Uno de los elementos que explica su elevado precio es precisamente la cantidad y distribución de la grasa intramuscular. En lugar de concentrarse únicamente alrededor de la pieza, esta aparece entreverada en el músculo, creando ese aspecto de finas vetas blancas que caracteriza a la carne.