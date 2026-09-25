Julio Iglesias Jr. revela su peculiar rutina para mantenerse en forma: «Mi gimnasio es el jardín, hago bricodeporte»

Julio José Iglesias ha regresado a España para presentar su nueva gira y hablar de su relación con la música de su padre. El cantante también ha sorprendido al contar cómo ocupa buena parte de su tiempo libre en Miami. «Mi gimnasio es el jardín, yo hago bricodeporte», ha explicado entre risas.

El hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler ha vuelto a convertirse en protagonista a raíz de su visita a varios programas. Instalado habitualmente en Miami, el artista se encuentra estos días en España para promocionar Julio Iglesias Experience World Tour, una gira con la que pretende rendir homenaje al repertorio de su padre y recuperar sobre los escenarios algunos de sus grandes clásicos.

Una gira dedicada a su padre

Julio José Iglesias llega a esta nueva etapa profesional con un repertorio cuidadosamente seleccionado. El cantante reconoce que escoger las canciones no ha sido sencillo debido a la extensa trayectoria de Julio Iglesias y a la cantidad de temas conocidos internacionalmente.

«Ha sido muy complicado elegir 30 canciones de repertorio para el show. He escogido lo que creo que va a gustar, aquí casi todo en español», ha comentado en Y ahora Sonsoles.

El proyecto tiene además un componente especialmente personal. Julio José mantiene una estrecha relación con la música de su padre y asegura que escuchar sus canciones continúa formando parte de su rutina. «A mi hermano le encanta que cante las canciones de mi padre. Mi hermana Chabeli también es una gran fan. Aunque el más fan soy yo. No hay día que no escuche una hora sus canciones», afirmó.

La admiración por Julio Iglesias no se limita a su faceta artística. El cantante también recuerda con especial emoción las ocasiones en las que pudo compartir escenario con él. Una de las experiencias que más recuerda tuvo lugar durante una gira en 2015.

«En 2015 me fui de gira con él; imagínate poder viajar con mi padre con 40 años, que llevaba desde los 8 sin viajar con él, de repente pasar 24 horas», relató. Para Julio José, aquella experiencia supuso recuperar durante un tiempo una convivencia con su padre que había quedado atrás desde su infancia.

Un gimnasio en el jardín

Más allá de los escenarios, Julio Iglesias Jr. ha explicado que su día a día en Estados Unidos está muy alejado de la imagen que algunos pueden tener de él. Durante su entrevista en El Hormiguero, el cantante habló de su estado físico y de una manera muy particular de mantenerse activo.

Aunque reconoce que en ocasiones su aspecto puede hacer pensar que tiene menos años, su cuerpo le recuerda que el tiempo también pasa para él. «Me duele todo. Todo. Me levanto cojeando», bromeó ante Pablo Motos.

Su particular respuesta sobre el ejercicio sorprendió al presentador. «Mi gimnasio es el jardín, yo hago bricodeporte», aseguró. La expresión resume una de sus grandes aficiones: reparar, construir y modificar todo tipo de objetos y vehículos.

Julio José se define como un auténtico manitas. Le gusta la jardinería, la mecánica y cualquier trabajo que implique desmontar y volver a montar algo. «Hago de todo: jardinería, soy mecánico, los pinto, los armo, saco el motor, los modifico. Me encanta», explicó.

«Desde que era muy pequeño, cuando iba allí, me quedaba observando y mirando lo que hacía. Me decían que me fuera y yo no quería, quería ver lo que hacían», recordó. Con el paso del tiempo, aquella curiosidad terminó convirtiéndose en conocimiento práctico. «De mirar, ahora lo sé arreglar yo», añadió.

La fontanería y el aire acondicionado

La afición de Julio Iglesias Jr. por las reparaciones no termina en los automóviles. El cantante aseguró que presta atención cuando un profesional acude a su casa para realizar algún trabajo y que ha aprendido también algunos conocimientos de fontanería y electricidad.

«Podría montar mi propia casa yo al 1000%. Las bombillas, siempre en serie», afirmó durante la entrevista. Incluso aseguró que sabe enfrentarse a una avería del aire acondicionado, algo especialmente importante para alguien que vive en Florida.

«También sé arreglar el aire acondicionado. Vivo en Florida, si se me rompe, es lo peor que te puede pasar», explicó. Su conocimiento, según detalló, comienza por comprobar el compresor y continúa revisando las diferentes piezas en función de cuál pueda ser el origen del problema.

Los recuerdos de su infancia

Durante su conversación con Pablo Motos también hubo espacio para recordar algunos episodios de su infancia junto a su hermano Enrique. Ambos acompañaban en ocasiones a su padre durante sus conciertos y llegaron a vivir desde muy pequeños algunas de las situaciones más particulares que rodeaban las actuaciones del cantante.

Entre ellas estaba la costumbre de ayudar a recoger del escenario los sujetadores que algunas admiradoras lanzaban durante los conciertos. Julio José recuerda que él y Enrique tenían alrededor de diez, 11 o 12 años cuando comenzaron a participar en aquella peculiar tarea.

«Nosotros lo pasábamos un poco mal al principio. Era muy peculiar. Nos daba mucha vergüenza salir allí y él siempre nos sacaba después de Manuela. Nosotros temblábamos y le decíamos que no nos sacara, pero cuanto más le decíamos, más lo hacía», relató. De esta forma, ha permitido que el público le conozca un poco más y entienda su comportamiento.