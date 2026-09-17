Julio Iglesias Jr. sobre su familia: «No soy como Chábeli, soy carpintero, electricista, jardinero…, nunca me aburro»

Julio Iglesias Jr. está de nuevo en España. El músico, que lleva años viviendo en uno de los destinos predilectos por la comunidad hispana, Florida, Estados Unidos, se encuentra en un momento dulce, ya que arranca ya su nueva gira Julio Iglesias Experience, con la que dará conciertos en distintos puntos del país interpretando los mejores temas de su padre, Julio Iglesias.

Una gira que será un homenaje a uno de los mejores y más grandes cantantes de la historia de España y con la que busca dar vida con su voz a las canciones que catapultaron a la fama a su progenitor, convirtiéndolo en una superestrella mundial. Un repertorio que se conoce al pie de la letra desde su infancia.

Iglesias Jr. visita el programa de Sónsoles Ónega

El también hijo de Isabel Preysler visitó el pasado martes 15 de septiembre el plató de Y ahora Sonsoles, de Antena 3. Con motivo de la nueva noticia, Julio habló de la acusación a su padre, de su relación con la música y de su familia. «No soy como mi hermana Chábeli, que está todo el día en casa con sus hijos, yo no paro nunca. Soy carpintero, electricista, jardinero… Entonces, nunca me aburro», afirmó.

Además de la música, el madrileño, de 53 años de edad, tiene otros hobbies relacionados con el bricolaje, los cuales le apasionan y entretienen. Se compara con su hermana pequeña, María Isabel, alias Chábeli, que se mantiene ocupada cuidando a sus hijos y dirigiendo su negocio de decoración de interiores.

Sobre el caso de su padre

El intérprete también tuvo tiempo de hablar del polémico caso de su padre, acusado de haber cometido presuntamente abuso sexual a trabajadoras de su hogar. Una causa que fue archivada por la Fiscalía. «Fue un chasco muy grande, mucha tristeza en la familia. Mi padre lo tiene todo en manos de los abogados y esperemos que se resuelva cuanto antes porque es un dolor de cabeza», admitió con tremendo pesar, en una situación que se ha convertido en una pesadilla para la familia Iglesias.

Durante la mañana del martes, Julio Iglesias Jr. acudió al programa Herrera en COPE, de Carlos Herrera, donde también habló de su predecesor y confesó que, durante su niñez, no era consciente de su magnitud hasta que estuvo presente en un concierto.

«No sabía quién era mi padre hasta el primer día que le vi cantar en un estadio y vi que toda la gente chillaba, que toda la gente aplaudía, y ese fue el día que me di cuenta de que yo era hijo de Julio Iglesias», dijo en referencia a un concierto en Hiroshima ante 10.000 personas.

Sus primeros años

Debido a la elevada cifra de conciertos que daba al año, Julio Iglesias Sr. estaba todo el día viajando. Las incesantes giras y una educación muy estricta, con mucha mano dura de su abuela paterna y su cuidadora, marcaron la niñez de sus hijos. «Nosotros nos criamos de una manera muy estricta, de una manera donde obviamente no nos faltaba nada, pero a la hora de tener cosas extra, había que currárselo, había que portarse bien», apuntó en el programa de radio.

Según Iglesias, la vida de su padre dio un giro de 180º en los últimos años y vive alejado de los focos y de la prensa. «Mi padre se levanta, se mete en el mar, vive en Punta Cana, vive una vida muy tranquila, él está feliz y le damos muchísimo cariño», contó sobre el día a día en el Caribe del compositor de canciones legendarias como Quijote o Soy un truhán, soy un señor. Unas declaraciones que dan por sentada la tranquilidad con la que sobrelleva el proceso judicial.