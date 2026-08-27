Samantha Vallejo-Nágera ficha como colaboradora de ‘Y ahora Sonsoles’ tras dejar ‘MasterChef’

Samantha Vallejo-Nágera vuelve a la televisión tras despedirse como jurado de MasterChef en TVE. La cocinera y empresaria se unirá al equipo de colaboradores habituales de Ya ahora Sonsoles, que comenzará su quinta temporada el próximo lunes 31 de agosto. Antena 3 ha dado detalles del regreso de su programa diario de las tardes y también ha añadido otro nombre importante en la lista de tertulianos.

Tal y como ha informado hoy jueves 27 de agosto Atresmedia, Y ahora Sonsoles, que se emite de lunes a viernes a las 17:00 horas, cuenta con un amplio equipo de colaboradores integrado por periodistas, escritores, filósofos, empresarios o especialistas en crónica social que se amplía esta temporada con el fichaje de Samantha Vallejo-Nágera, al frente de una sección gastronómica y de consejos prácticos sobre productos, alimentos y cocina.

Recordemos que el pasado 11 de enero, 1 de enero, RTVE confirmó , en un comunicado de prensa, que Samantha Vallejo-Nágera abandonaría su puesto como parte del jurado de MasterChef tras trece años y 38 ediciones del famoso concurso culinario.

Así será la nueva temporada de ‘Y ahora Sonsoles’

Antena 3 también ha informado de que la nueva temporada de Y ahora Sonsoles también contará con Gema López, que se incorpora a Flash, la tertulia de crónica social.

El formato mantendrá su mirada hacia la actualidad nacional e internacional, con un amplio equipo de reporteros desplazado a los lugares donde se producen las noticias para ofrecer información de primera mano y recoger la voz de sus protagonistas.

Las entrevistas seguirán siendo otro de sus grandes pilares, con figuras destacadas, rostros conocidos y testimonios de especial interés, y también en este curso consolidará sus últimas secciones estrenadas: Y ahora son coles, con Antonio Jimeno, y El lago bueno de las cosas, con Miguel Lago.

El programa presentado por Sonsoles Ónega concluyó su cuarta temporada como el magacín diario más visto de la televisión comercial con una media del 10,1% de cuota, seduciendo cada tarde a cerca de 800.000 seguidores. Además, es el programa vespertino que concentra más espectadores únicos, con 3,5 millones.