Esther y Carmen Santos Alcocer, las discretas nietas de Esther Koplowitz que han dado un paso al frente en nombre de su madre

A pesar de la larga lista de rostros conocidos que se reunieron en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Esther Alcocer Koplowitz ha sido una de las grandes protagonistas de la segunda edición de los International Luxury Awards, unos galardones que reconocen la excelencia, la innovación y el liderazgo en el sector de la alta gama. La empresaria ha sido distinguida con el Premio Diamante a la Excelencia en Empresa, y aunque ha sido todo un honor, según lo trascendido, no ha sido ella quien ha recogido personalmente dicho reconocimiento. Sus hijas, Esther y Carmen Santos Alcocer, acudieron al evento en representación de su madre y aprovecharon la ocasión para dedicarle unas emotivas palabras. «Me hace especial ilusión recoger este reconocimiento a una trayectoria marcada por el trabajo, la dedicación y el compromiso que he tenido la suerte de ver muy de cerca», expresó Esther durante la ceremonia.

Su aparición, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida. Y es que las dos hermanas, nacidas fruto del matrimonio de Esther Koplowitz y el hotelero Pablo Santos Tejedor, se han mantenido alejadas del foco mediático desde siempre, apostando por la discreción tanto en el terreno personal como en el profesional a pesar de la fama de la familia a la que pertenecen. Es por ello por lo que este inesperado paso al frente no ha hecho más que despertar un gran interés por conocer más sobre sus respectivas trayectorias y su vida personal.

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Carmen tiene 25 años y estudió doble grado de ADE y Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas. Posteriormente, cursó un doble máster del IE en Derecho, algo que le abrió puertas a multitud de oportunidades laborales, entre las que destacan sociedades como EY, SGCIB y Price Waterhouse Cooper. Actualmente, trabaja en el despacho de abogados Linklaters, concretamente dentro del área de asesoría de Fusiones y Adquisiciones, donde asesora jurídicamente a empresas en operaciones como la compra, la venta o la fusión de compañías.

Por su parte, Esther, su hermana mayor, es analista financiera del departamento de Servicios Ciudadanos de FCC, la gran compañía de infraestructuras, servicios y construcción de la que es presidenta del consejo de administración su madre. En cuanto a su formación, se sabe que estudió un grado en Gestión Internacional en el King’s College de Londres y que realizó prácticas en Aqualia, una compañía especializada en gestión de agua, y en USB, una banca de inversión.

En cuanto a su vida personal se refiere, no han trascendido ningún tipo de detalle, aunque lo cierto es que con lo mencionado anteriormente, queda más que claro que ambas han seguido los pasos de las mujeres de su familia, todas ellas con una amplia trayectoria vinculada al ámbito de los negocios.