Disney+ estrena en España la serie de época que puede convertirse en la nueva ‘Downton Abbey’: ya puedes ver sus primeros cuatro episodios

Puede que el auge de las plataformas de streaming haya cambiado nuestra forma de consumir los contenidos audiovisuales. Sin embargo, dicha transformación en el paradigma no ha variado demasiado los géneros que triunfan entre la audiencia. Los thrillers siguen a la orden del día y las series de época marcan algunas de las tendencias más apabullantes de los diferentes servicios de vídeo bajo demanda. Por eso, da igual el país en el que nos encontremos. Los suscriptores encumbran sus dramas de época hasta los primeros puestos de los rankings de contenido más visto. En Reino Unido tenemos Dowton Abbey, en España La promesa, en Italia La ley de Lidia Poët y ahora, Corea del Sur también acaba de demostrar ser una potencia en el adictivo subgénero: La emperatriz divorciada es la auténtica revolución de este mes de noviembre, convirtiéndose en el estreno original local más visto de la historia de Disney Plus.

Desde el pasado día 3, la marca de la casa del ratón lanzó de golpe los cuatro primeros capítulos de la ficción dirigida por Shim Na-yeon y Jo Soo-Won. Ambos son dos realizadores con cierta experiencia en el campo televisivo. Na-yeon es responsable de producciones de éxito como Más allá del mal (2021), La buena mala madre (2023) y Un chico ejemplar (2024), mientras que Soo-Won ha dirigido episodios para otros productos virales de la nación asiática como Doctor John o My Happy End.

No obstante, y a diferencia de otros dramas de época, La emperatriz divorciada no narra una etapa histórica real. Pertenece, en cambio, al subgénero surcoreano conocido como rofan (fantasía romántica) que imbuye su trama en un mundo ficticio con una clara estética europea. Es decir, encontramos en ella tanto una fusión cultural de un casting que mezcla a intérpretes del país asiático con las costumbres, vestidos y ropajes de las monarquías decimonónicas del viejo continente. No existe en ella una búsqueda de rigor histórico, a través de un universo original y colorido, donde se entremezclan elementos del barroco y estilos victorianos.

‘La emperatriz divorciada’: la serie de época perfecta para los amantes de la fantasía

La sinopsis oficial de La emperatriz divorciada es la siguiente: «La emperatriz Navier se queda consternada cuando su marido solicita el divorcio para casarse con su amante. Negándose a aceptar la derrota, se alía con el enigmático príncipe Heinrey y lo arriesga todo para recuperar su trono y eclipsar a su exmarido en medio de las intrigas palaciegas y su propio romance».

Aparte de sus diferencias obvias con Downton Abbey o La promesa, el serial incluye además elementos sobrenaturales. En La emperatriz divorciada existen magos en la corte, piedras mágicas y personajes capaces de transformarse en animales.

El elenco está protagonizado por Shin Min-ah (Nuestro horizonte azul), Lee Jong-suk (El bocazas), Ju Ji-hun (Hunt. Caza al espía), Lee Se-young (Seúl a toda pastilla) y Lee Bong-ryeon (Okja), entre otros.

¿Cuándo se estrenan todos los episodios en Disney Plus?

Aunque los cuatro primeros capítulos fueron lanzados el pasado 4 de noviembre, Disney Plus ha seguido una estrategia mixta de distribución al presentarnos dos nuevos episodios cada semana. El pasado día 11 se estrenaron el 5 y el 6 y el día 18, miércoles, tendremos la emisión del capítulo 7 y 8.

Finalmente, la llegada de su final se dará con los episodios 9 y 10, programados ambos para el 25 de noviembre. No sabemos si Disney querrá renovar su historia con otra temporada, pero seguro que su alocada trama deja varios frentes abiertos para explorar una futura continuación. Sobre todo, teniendo en cuenta la triunfal audiencia que está consiguiendo esta presentación.