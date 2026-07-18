‘La Promesa’ no triunfa solo en España: es un éxito en muchos más países

No es ningún secreto que La Promesa continúa imponiéndose en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular ficción diaria de época aterrizó en la cadena en el 2023 y, desde entonces, ha logrado convertirse en una de las producciones estrella del grupo de comunicación. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia de romance que combina ingredientes como el misterio, los secretos y la traición. Sin embargo, aunque ya se sabía de su enorme y envidiable éxito, la producción ha dado un paso más, puesto que esta fantástica historia con esencia 100 % española ya ha sido emitida en otros países.

Tal y como hemos podido saber, el pasado 2025, la ficción llegó a la pequeña pantalla de muchos países. Si hablamos de Latinoamérica, la serie ha podido ser vista por televidentes de países como Argentina, Chile, Colombia, México, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Perú y muchos otros. Una situación que evidencia, claramente, el gran impacto que ha tenido la trama entre el público. Y es que no solo ha sido emitida en abierto en algunos canales. Gracias a plataformas como HBO Max, muchas regiones han tenido la oportunidad de descubrir este fenómeno que sigue arrasando en España.

‘La Promesa’ triunfa en Europa y Latinoamérica

Lejos de quedar aquí, La Promesa también ha triunfado en Europa. En países como Italia, a través del Canale 5, la producción ha sido todo un acierto. Pues, ha superado 20 % de cuota de pantalla. Además, ha registrado picos históricos de audiencia que han llegado a superar el 23,6 % de share y los 2,2 millones de espectadores. Un hito que no ha dejado indiferente a nadie y con el que ha quedado reflejado que el público italiano ha conectado muy bien con la serie.

Asimismo, países como Croacia, Letonia, Finlandia y Estonia también han sido testigos de esta emisión. Todo ello sumado a Portugal. Eso sí, en el país portugués se presentó bajo el título de Mariana en TVI, pero las audiencias fueron más bajas de lo esperado. Ante esto, la decepción entre los altos cargos fue notoria. Por ello, cambiaron su emisión de las tardes a franjas de la madrugada, pero la situación no mejoró.

Un movimiento con el que ha quedado claro que, por mucho éxito que tenga un proyecto en varios países, no todos los espectadores logran conectar de la misma manera. Eso sí, si hacemos un balance general, la acogida de la ficción española ha sido muy buena. Un triunfo para la familia de Televisión Española con el que vuelven a coronarse.