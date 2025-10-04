Una protagonista de ‘La Promesa’ aclara su salida de la serie diaria y si volverá

No es ningún secreto que La Promesa continúa imponiéndose en las tardes de La 1 de Televisión Española. La popular ficción diaria de época aterrizó en la cadena en el 2023 y, desde entonces, ha logrado convertirse en una de las producciones estrella del grupo de comunicación. Y siendo honestos, no es para menos. Estamos ante una historia de romance que combina ingredientes como el misterio, los secretos y la traición. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para los fans. Como es bien sabido, este año, la audiencia ha tenido que despedirse de varios personajes clave en la trama, siendo Cruz Ezquerdo una de ellas.

La marquesa de Luján, conocida por ser la antagonista principal de la serie, generó estupefacción en los espectadores al revelar su marcha de la producción española. Una situación que tuvo lugar tras la inesperada muerte de Jana, la gran protagonista. Y es que, si hay algo que nos ha dejado claro La Promesa, es que cualquier cosa puede pasar. Ante su marcha, fueron muchos los fans que se quedaron con la gran incógnita del motivo de su salida. Una cuestión que nunca fue respondida por la artista, hasta ahora. La actriz Eva Martín, que dio vida al personaje, ha roto su silencio al respecto.

Lejos de generar polémica, Eva Martín ha explicado que su salida de La Promesa no se debió a ningún tipo de desencuentro con la productora, el guion o con sus compañeros de trabajo. Por el contrario, fue el resultado de una profunda reflexión a favor de su descanso personal. «Hubiera seguido porque estaba muy feliz haciéndolo», confiesa en una entrevista con la periodista Glenda Umaña.

«Pero después de dos años y medio sin parar, necesitas dejar de estudiar, atender tu vida personal y familiar, y también hacer otros personajes», agrega. Unas breves declaraciones con las que ha dejado claro que se fue debido a que necesitaba un respiro. Ante esto, y tras hablar con los altos cargos de la producción, como se pudo ver, en pantalla se mostró que la detención de Cruz, acusada de matar a Jana. Un crimen que en realidad cometió el personaje de Leocadia.

Un movimiento con el que la serie, sin lugar a duda, pilló a todos por sorpresa. Pues, nadie podía imaginarse que dos de los personajes más importantes de la historia tendrían dicho final. «En una serie diaria de éxito, es habitual que salgan unos personajes y entren otros nuevos. Se trata de una ficción coral que necesita relevo», reflexiona la artista.

¿Volverá Eva Martín a ‘La Promesa’?

Como profesional, la actriz se ha sincerado en la entrevista y ha confesado que, por mucho que ame el personaje de una ficción, siempre es necesario experimentar nuevos registros artísticos. «Como actriz, necesitas nuevos retos y hacer diferentes personajes para seguir creciendo», agrega. Respecto a su regreso a la serie, se ha sincerado.

«En principio esta etapa está concluida para mí, pero no se sabe. Mientras haya Promesa, habrá marquesa», ha sentenciado. «Me costó mucho despedirme del equipo», admite a modo de conclusión. Por lo tanto, de momento, no se concibe un regreso de la artista a la producción. Pero, solamente el tiempo dirá.