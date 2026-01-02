El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 1,2 millones de euros a la contratación de productos de merchandising en el marco de la Agenda 2030 para hacer publicidad de la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Se trata de la entidad pública financiada con fondos europeos con la que el Ejecutivo central destina amplios recursos a la cooperación, como dotar a Marruecos de vehículos 4×4 para tareas de control de fronteras frente a la inmigración irregular. La FIAP trabaja en implementar la Agenda 2030 y persigue en los proyectos que sufraga la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En concreto, según el expediente consultado por OKDIARIO, el Gobierno acaba de licitar un contrato de acuerdo marco que tiene por objeto el «suministro de material diverso de merchandising, incluyendo el servicio accesorio de serigrafiado y transporte».

Entre los productos figuran obsequios como abanicos, agendas, banderines, bolígrafos, botellas, bolsas, camisetas, cascos, cestas de bebé, cuadernos, gorras, imanes, lapiceros, libretas, llaveros, maletines, mini-linternas, paraguas, parches, pañuelos, pisapapeles o pines de la Agenda 2030, entre otros.

También figuran en el listado lo que se denomina como «regalo institucional alimentario» y «regalo institucional artesanal», además de tarjeteros, toallas, tazas y memorias USB.

El importe de licitación de este contrato de suministro asciende a 1.210.000 euros, impuestos incluidos, y las empresas que quieran concursar tienen hasta el próximo 18 de enero para la presentación de sus candidaturas.

Según consta en la justificación de este expediente, «la FIAP requiere recurrentemente el suministro de material diverso informativo y de difusión de marca relacionado con la acción exterior y de cooperación española y de la UE, tanto desde los servicios centrales de la Fundación como para el servicio a los más de 80 proyectos europeos en ejecución cada año, tanto en solitario como parte de un consorcio de Estados miembros de la Unión Europea».

Por ejemplo, el suministro de material de seguridad, como todoterrenos o ambulancias, a Marruecos forma también parte de un proyecto europeo de cooperación en el que participa la FIAP.

Una de las líneas de crédito más significativas de esta fundación es la que tiene que ver con la financiación de la seguridad en fronteras, posiblemente el aspecto más complejo de la relación entre España y Marruecos.

Desde su llegada al poder, el Gobierno de Sánchez ha entregado millonarias partidas a instituciones de Rabat para cubrir gastos de la Gendarmería marroquí. Desde todoterrenos de alta gama hasta cámaras térmicas o dietas para los agentes. Las ayudas se designan como «despliegues de operativos de vigilancia de fronteras en el ámbito de la Cooperación Policial internacional» y persiguen fines como «combatir el tráfico de migrantes» dentro del ODS número 10 (Reducción de las desigualdades) de la Agenda 2030.

La FIAP ha participado en estos años del programa denominado «Apoyo a la gestión integrada de fronteras y de la migración en Marruecos (EUTF-NOA-MA-05)». Un proyecto financiado íntegramente por el Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea para África.

El director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIAP) desde febrero de 2024 es Francisco Tierraseca, militante del PSOE y ex delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha. Tierraseca sustituyó en el puesto a Anna Terrón Cusí, integrante del PSC y ex alto cargo de la Generalitat de Cataluña bajo presidencia de José Montilla.

Ayudas también para Cuba

Desde la FIAP se han articulado en los últimos años sucesivas adjudicaciones polémicas en forma de ayudas a la cooperación, como los ocho millones para la adquisición de 130 todoterrenos con destino al Ministerio del Interior de Marruecos, o los más de 467.000 euros concedidos a la dictadura comunista de Cuba para modernizar la administración del régimen castrista. Esta fundación de Exteriores, como publicó OKDIARIO recientemente, acaba de licitar otros 2,3 millones de euros para financiar un proyecto de «transformación digital de la Administración Pública cubana».

También fueron asignados 160.000 euros a promocionar el «empoderamiento climático» entre grupos indígenas en territorios del Caribe.