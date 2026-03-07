El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha envuelto este sábado en la bandera en un mitin en Soria para desafiar a EEUU e Israel en medio del conflicto con Irán. «¡Hoy y siempre, España dirá no a la guerra!», ha declarado el bravucón Sánchez que ahora se presenta como un patriota cuando hace tan sólo unos días ha borrado la bandera de España de su perfil en X. Una contradicción como su «no a la guerra» tras enviar tropas a Chipre

En su discurso, Sánchez ha asegurado también que «España se ha ganado el respeto de todo el mundo» en estas «últimas semanas». «España no está sola. Nosotros somos los primeros en posicionarnos contra esta guerra y poco a poco muchos gobiernos se unen a nuestra posición», ha señalado sacando pecho en este mitin para arropar al candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Carlos Martínez.

«Y tengo que deciros una cosa: Viendo el eco internacional que ha tenido la posición del Gobierno de España yo creo que podemos decir alto y claro que es un orgullo ser español», ha añadido.

En el acto también ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha presentado a Sánchez como «el superhéroe de la paz». Más aún, como el «superhéroe de la democracia, de la dignidad, de los derechos y del feminismo». «En el mundo te quieren a ti», ha sentenciado la ministra.

No a la guerra en clave electoral

El Gobierno de Sánchez ha rescatado su «no a la guerra» en evidente clave electoral, como ya hizo en 2003 contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar durante la guerra de Irak. Pero los hechos que está llevando a cabo no concuerdan con su discurso.

Por un lado, Sánchez afirma que está en contra del régimen de Irán mientras su Gobierno se niega a prohibir el burka que somete a las mujeres musulmanas. Precisamente, la prohibición del burka será este domingo una de las reivindicaciones del feminismo en las marchas del 8M. El Ejecutivo presume de feminista cuando el pasado mes de febrero, el PSOE y sus socios votaron en contra de sendas iniciativas de Vox y PP para extinguirlo de los espacios públicos.

El Gobierno rechaza dichas iniciativas de la oposición alegando que chocan con la libertad religiosa consagrada en la Constitución.

La crisis con EEUU va a salir cara a España

En el mitin, Sánchez también ha arremetido contra los líderes del PP y Vox, a los que acusa de apoyar una guerra que va a perjudicar a los españoles. Se le olvida que su enfrentamiento con Trump costará miles de millones a España.

La crisis con EEUU se abrió a raíz de su veto a que el ejército estadounidense utilice las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) en el conflicto con Irán.

El presidente de EEUU, Donald Trump, dinamitó el pasado martes todos los puentes con el Gobierno de Sánchez, a quien aseguró que va a cortar todos los acuerdos comerciales con nuestro país, al que tilda de ser «un aliado terrible».

PP y Vox lo retratan

Ante este escenario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que deje de «engañar» a la gente con su «no a la guerra», después de que haya mandado la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras los ataques de Irán. También le ha recriminado que se dedique a «buscar pelea con todos los aliados de España».

«Basta de mentiras. Basta de engañar a la gente. Basta de abusar de las instituciones. Basta de la irresponsabilidad. Basta de jugar con los intereses de España por los intereses personales de un presidente precario», sentenció este viernes, en un mitin en La Bañeza (León).

Además, Feijóo ha destacado que la política exterior de Sánchez «es una vergüenza». «España es un país no fiable. De España no se fía a nadie porque tenemos un presidente que utiliza los intereses electorales por encima de los intereses generales de España», ha argumentado, haciendo hincapié en que lejos de apoyar la guerra, como afirma Sánchez, lo que pide el PP es «contención y una solución negociada para pararla».

Para Vox, Sánchez «se agarra a cualquier tipo de guerra pasada, presente y futura para que no se hable de lo que a la gente en España le importa y para no contestar las cosas que él debería contestar en algún tipo de comparecencia».

«España está secuestrada por una mafia presidida por la mentira, por la trampa y por el engaño más asqueroso», afirma el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien acusa a Sánchez de ser «el mejor amigo» de los ayatolás en Europa. «Pone en peligro a España», sostiene el presidente de Vox, quien afirma que Sánchez «se ha convertido en un chiste y en un tonto útil de los peores regímenes que hay en el mundo».