Abascal acusa a Sánchez de ser «el mejor amigo» de los ayatolás en Europa: «Pone en peligro a España»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha alertado del riesgo que supone para la seguridad nacional la posición adoptada por el Gobierno de España de condescendencia con la tiranía islámica de Irán. Abascal ha acusado este lunes a Pedro Sánchez de «ser el mejor amigo de los ayatolás en Europa», tras la posición que adoptado el presidente español, desmarcándose de la postura de la Unión Europea, optando por condenar a Estados Unidos e Israel.

Para el líder de Vox, el socialista «está poniendo en riesgo a España» en sus relaciones diplomáticas con sus aliados occidentales. Lo ha hecho desde Almazán hasta donde Abascal se ha desplazado en el marco de la campaña electoral de Castilla y León.

Abascal ha denunciado que el régimen iraní y el venezolano han financiado a la extrema izquierda en España durante los últimos 15 años. El líder de la formación aludía a Podemos, siendo socio en el Gobierno de Pedro Sánchez, y teniendo, como ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a Pablo Bustinduy.

«Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para la seguridad, la libertad y la prosperidad de los españoles», ha asegurado, tras señalar que esa preocupación se constata «caminando por las calles de España y hablando con los españoles».

Abascal ha advertido que el ataque de EEUU e Israel a Irán no es contra «el mundo musulmán», como lo califico el presidente iraní este domingo. «Son muchos los países musulmanes que han respaldado ese ataque y la respuesta de los ayatolás se ha dirigido también contra algunos países musulmanes», ha reflexionado el líder de Vox.

Además ha señalado que «el peligro de islamización en España es real». «La alianza entre la extrema izquierda y el islamismo en Europa es un hecho cierto y nosotros lo que hacemos es combatirlo porque son ellos mismo los que nos están avisando que es lo que quieren hacer», ha añadido haciendo referencia a las declaraciones de la líder de Podemos, Irene Montero, alentando el remplazo poblacional para superar a los votantes de derecha.

«Los españoles siempre debemos de estar alerta y quienes nos ponen a alerta no hace falta que sean los dirigentes de Vox, lo hacen los de Podemos diciendo que quieren regularización inmediata, nacionalizaciones a toda pastilla para que puedan votar. Y lo hacen los dirigentes de Francia que lo hacen directamente a defender la islamizaron como hace el socio de Podemos, [Jean-Luc] Mélenchon», ha añadido en referencia al líder del partido Francia Insumisa.

Abascal ha puesto el foco en los problemas reales que, a su juicio, sufren los ciudadanos: el colapso sanitario, el abandono de ciudades y provincias, la marcha de jóvenes sanitarios, «el intento de sustituir a la población con una invasión migratoria», la fiscalidad en máximos y unos servicios públicos cada vez peores. Así como en defensa de la España rural.