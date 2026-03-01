Irán busca meter en la guerra a Europa y dispara dos misiles hacia las bases británicas en Chipre

Irán ha lanzado dos misiles hacia Chipre en un posible ataque a las bases británicas que el Reino Unido tiene en la isla mediterránea. El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healy, ha confirmado que dos misiles lanzados por Irán fueron lanzados hacia la isla mediterránea de Chipre.

El británico intentó quitar hierro al asunto señalando que se desconoce cuál era el objetivo de estos lanzamientos y que puede que el país mediterráneo no fuera «necesariamente» la diana de Irán.

Reino Unido tiene miles de miembros de su personal militar estacionados en las Areas de Base Soberana del Reino Unido de Akrotiri y Dhekelia en Chipre. Sus militares son conocidos como las Fuerzas Británicas de Chipre.

El ministro de Defensa británico ha hecho las declaraciones en la mañana de este domingo en una entrevista en el canal público de radio televisión británica de la BBC. En sus declaraciones, ha evitado afirmar si respaldaba los ataques de EEUU e Israel contra Irán, reiterando que su país «no tuvo ningún papel» en los ataques, pero sosteniendo que sí compartía que «Irán nunca debería tener arma nuclear».

Según ha informado Healy, este sábado había estacionadas 300 tropas británicas en las proximidades de la base militar estadounidense en Baréin que fue atacada sin éxito por Irán este sábado a sólo «varios cientos de metros de distancia». Un hecho que ha puesto de relieve el ministro para subrayar que tanto tropas como ciudadanos británicos estuvieron en riesgo por los ataques de Irán.

La respuesta del Gobierno de Chipre

El gobierno de la República de Chipre presidido por Nikos

Christodoulides ha asegurado que no tiene constancia de que los misiles disparados fueran dirigidos al país.

Lo ha hecho el portavoz del Ejecutivo, Konstantinos Letymbiotis, en un mensaje en redes sociales, donde ha declarado que «en relación con las declaraciones e informes de prensa que hacen referencia al lanzamiento de misiles hacia Chipre, se aclara que no es así y que no hay indicio alguno de que se haya producido ninguna amenaza para el país».