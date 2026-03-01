Adiós a las galletas Lotus para siempre: el cambio que está a punto de llegar y que va a sorprender a muchos

Durante años, las famosas Lotus, las galletas caramelizadas que acompañaban cafés y postres en medio mundo se movían en un segundo plano de lo más discreto. Pero en cuanto las redes sociales empezaron a convertirlas en ingrediente estrella de recetas virales, su popularidad dio un salto que ni la propia empresa imaginaba. Hoy las podemos encontrar en tartas, helados, batidos, hojaldres y en cualquier escaparate dulce que quiera atraer a la clientela con su nostalgia crujiente. Ese éxito, sin embargo, viene ahora acompañado de un anuncio que marcará un antes y un después para la marca.

La compañía Lotus Bakeries ha decidido que las cosas no seguirán como hasta ahora. No afecta al sabor, ni a la receta, ni a la textura que todo el mundo reconoce al primer mordisco, pero sí al nombre con el que estas galletas caramelizadas han formado parte del imaginario colectivo. El movimiento se presentó hace unos días durante la feria HIP, Horeca Professional Expo, celebrada en IFEMA Madrid, y ha generado sorpresa entre consumidores, hosteleros y amantes de este clásico del café. Según adelantó el portal Directo al Paladar, la empresa ya ha trazado el camino ya que el nombre Lotus desaparecerá progresivamente de los envases y también de las galletas. A partir de ahora, el sello protagonista será Biscoff, la marca con la que el producto se comercializa desde hace tiempo en varios países. Un cambio estratégico que busca unificar la identidad global, reforzar presencia internacional y dejar atrás esa doble denominación que muchos consumidores todavía confundían.

Adiós a las galletas Lotus para siempre: el cambio que está a punto de llegar

La empresa belga ha confirmado que todas las nuevas hornadas que lleguen a España lo harán ya bajo el nombre de Biscoff, y no sólo en la galleta tradicional. Es decir, que también lo veremos en sus cremas untables, los nuevos formatos y cualquier lanzamiento destinado al sector profesional o al consumo doméstico. El objetivo, cuentan, es consolidar una marca única que resulte reconocible en cualquier mercado y que no dependa de las variaciones históricas de nomenclatura.

Lo que muchos querían saber era si el producto cambiaría. Y la respuesta de Lotus Bakeries ha sido tajante ya que la receta seguirá siendo la misma. Ese equilibrio entre azúcar caramelizado, especias suaves y textura crujiente permanecerá intacto. Lo que sí llega es una ampliación notable de su catálogo, con nuevos tamaños y soluciones pensadas especialmente para hostelería con paquetes Biscoff XL, galletas mini, cápsulas individuales de crema y envases gigantes de tres litros para cocinas profesionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SCA Spain (@sca_spain)

Una historia que empezó en una panadería familiar

Para entender por qué este cambio de nombre provoca una mezcla de nostalgia y expectación, conviene mirar atrás. La historia de esta galleta arranca en 1932, cuando la familia Boone abrió una pequeña panadería en Lembeke (Bélgica) y empezó a elaborar una receta inspirada en los tradicionales speculoos: azúcar caramelizado, un toque especiado y un horneado preciso que garantizaba un crujido inconfundible. La llamaron Lotus, un guiño a la pureza y a la sencillez, más simbólico que comercial.

El despegue real llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Los Boone tuvieron la idea de empaquetar cada galleta de forma individual y ofrecerla junto al café en bares y cafeterías. Ese gesto cotidiano la convirtió en compañera de sobremesa y, sin pretenderlo, en una especie de sello cultural belga. A finales de los años 50 ya era habitual verla en hostelería y poco después cruzó fronteras hacia países vecinos.

El término Biscoff, fusión de biscuit y coffee, nació en los años 80 para su comercialización internacional. Fue entonces cuando varias aerolíneas estadounidenses adoptaron la galleta como snack oficial de vuelo, un ritual que terminó de disparar su notoriedad global. De Lembeke saltó a Estados Unidos, y de ahí al resto del mundo. La receta no ha cambiado desde entonces, a pesar de que hoy existan tartas, helados y cremas inspiradas en su sabor.

Una despedida simbólica que no cambia lo esencial

Ese es el punto que Lotus Bakeries quiere dejar claro ya que el consumidor seguirá encontrando la misma galleta de siempre, sólo que bajo un nombre unificado. Para algunos será un simple ajuste comercial; para otros, el final de una etapa marcada por una denominación histórica. Pero todo apunta a que la transición será progresiva, sin prisas y sin afectar al ritmo de suministro.

Para la empresa, este es un movimiento necesario dado que Biscoff es hoy su marca más reconocida, la que se asocia a sus cremas, a sus postres y a su presencia en hostelería. Con el cambio esperan que el consumidor identifique todo el universo del producto bajo un mismo nombre, sin matices ni confusiones. Una estrategia que ya funciona fuera de España y que ahora aterriza aquí con la promesa de continuidad, expansión y nuevos formatos.